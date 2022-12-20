我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

嘉偉學區新教委 任子安答謝支持者

記者劉子為╱蒙特利公園報導
到場嘉賓合照，阿罕布拉聯合學區教委曾煥堅（左起）、 前蒙市財務長陳亮文、蒙市市議員黃泰平、州眾議員方樹強、國會眾議員趙美心、嘉偉學區教委任子安、前加州49區眾議員伍國慶、艾爾蒙地財務長Vivianna Longoria，艾市議員Marisol Cortez。（記者劉子為/攝影）
到場嘉賓合照，阿罕布拉聯合學區教委曾煥堅（左起）、 前蒙市財務長陳亮文、蒙市市議員黃泰平、州眾議員方樹強、國會眾議員趙美心、嘉偉學區教委任子安、前加州49區眾議員伍國慶、艾爾蒙地財務長Vivianna Longoria，艾市議員Marisol Cortez。（記者劉子為/攝影）

嘉偉學區（Garvey School District）新科教委任子安（Andrew Yam）12月19日舉行答謝宴，國會眾議員趙美心(Judy Chu)，州眾議員方樹強(Mike Fong)，前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng）等嘉賓，到場祝賀和致詞。

年少有為的任子安，曾擔任艾爾蒙地市外展活動的競選經理，也曾在爾灣市議員金太美的辦公室擔任行政助理，他也是蒙特利公園市圖書館理事會最年輕的成員。任子安是爾灣加大政治學學士，輔修管理學，目前在南加大攻讀公共政策碩士。

任子安在答謝宴上感謝支持他的每個人，他表示，雖然有些人覺得他還太年輕不適合競選，但更多的是相信和支持他的人。他一定不辜負大家的信任，會打造一個讓學生和家長都滿意的一流學區。

任子安的從政導師、前加州49區眾議員伍國慶以別出新裁的方式送出了祝賀；他準備了幾個紅包，分享給在場能說出任子安不為人知的特點的人。接著，伍國慶娓娓道來任子安的成就，他相信任子安能取得優秀的政績，實現更遠大的目標。

趙美心致詞時提到，她是從嘉偉學區開始了政治生涯，是這裡讓她意識到教育的重要性，而教委有能力影響年輕人的未來。她欣賞任子安過去為亞裔社區做出的貢獻，也相信他能勝任教委一職，造福社區。

到場嘉賓還包括：蒙市市議員黃泰平（Thomas Wong），艾爾蒙地市財務長Vivianna Longoria，艾爾蒙地市市議員Marisol Cortez，阿罕布拉聯合學區教委曾煥堅（Ken Tang），紛紛為任子安送出祝福。

眾議員 學區 艾爾蒙地

上一則

世界晚報╱中國確診大增 陽性患者赴美 再掀大傳染？

下一則

洛城新語／面對強烈責難 梁家訓能撐多久

延伸閱讀

華裔教授魯建業 獲選全美華人委員會主席

華裔教授魯建業 獲選全美華人委員會主席
聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克

聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克
趙美心、伍國慶 贈貧困家庭聖誕禮

趙美心、伍國慶 贈貧困家庭聖誕禮
科羅拉多泉夜店槍擊 趙美心強烈譴責

科羅拉多泉夜店槍擊 趙美心強烈譴責
科羅拉多泉夜店命案 槍手出生南加 趙美心強烈譴責

科羅拉多泉夜店命案 槍手出生南加 趙美心強烈譴責
裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

熱門新聞

原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標