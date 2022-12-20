嘉偉學區新教委 任子安答謝支持者

到場嘉賓合照，阿罕布拉聯合學區教委曾煥堅（左起）、 前蒙市財務長陳亮文、蒙市市議員黃泰平、州眾議員方樹強、國會眾議員趙美心、嘉偉學區教委任子安、前加州49區眾議員伍國慶、艾爾蒙地財務長Vivianna Longoria，艾市議員Marisol Cortez。（記者劉子為/攝影）

嘉偉學區 （Garvey School District）新科教委任子安（Andrew Yam）12月19日舉行答謝宴，國會眾議員 趙美心(Judy Chu)，州眾議員方樹強(Mike Fong)，前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng）等嘉賓，到場祝賀和致詞。

年少有為的任子安，曾擔任艾爾蒙地 市外展活動的競選經理，也曾在爾灣市議員金太美的辦公室擔任行政助理，他也是蒙特利公園市圖書館理事會最年輕的成員。任子安是爾灣加大政治學學士，輔修管理學，目前在南加大攻讀公共政策碩士。

任子安在答謝宴上感謝支持他的每個人，他表示，雖然有些人覺得他還太年輕不適合競選，但更多的是相信和支持他的人。他一定不辜負大家的信任，會打造一個讓學生和家長都滿意的一流學區。

任子安的從政導師、前加州49區眾議員伍國慶以別出新裁的方式送出了祝賀；他準備了幾個紅包，分享給在場能說出任子安不為人知的特點的人。接著，伍國慶娓娓道來任子安的成就，他相信任子安能取得優秀的政績，實現更遠大的目標。

趙美心致詞時提到，她是從嘉偉學區開始了政治生涯，是這裡讓她意識到教育的重要性，而教委有能力影響年輕人的未來。她欣賞任子安過去為亞裔社區做出的貢獻，也相信他能勝任教委一職，造福社區。

到場嘉賓還包括：蒙市市議員黃泰平（Thomas Wong），艾爾蒙地市財務長Vivianna Longoria，艾爾蒙地市市議員Marisol Cortez，阿罕布拉聯合學區教委曾煥堅（Ken Tang），紛紛為任子安送出祝福。