洛市動物收容爆滿 民怨送養被拒

節假日將至,各大動物收容所面臨動物爆滿的窘狀。(Unsplash 截圖)

洛杉磯 市動物收容所近月以來因收容所過度飽和、人手不足等問題,讓收容所時常因民眾想送養動物被拒而被屢遭投訴。而民眾也很不理解,為何屢屢被拒。

洛市動物服務委員會(Animal Services Commissioners)上周舉行聽證會,成員希望相關部門可以告知洛市相關的收容動物政策,及民眾投訴的實況,卻被拒絕。成員桑多瓦爾 (Jose Sandoval) 表示,近期委員會不斷收到投訴稱送養動物的申請總被拒。

西谷(West Valley)收容所志願者科尼利厄斯 (Michelle Cornelius) 也表示,自己任職期間,許多民眾就曾致電收容所表示,找到一隻流浪動物希望可以交由收容所收養,卻被告知除非受傷,不然不予接受。伍蘭岡(Woodland Hills) AGWC Rockin' Rescue救援組織經理歐瑞格 (Fabienne Origer)表示,民眾被市中心收容所拒絕後,會轉而向他們求救,讓他們的救助中心也變成臨時收容所。

歐瑞格也在這段期間聽到許多民眾失敗的經歷,曾有民眾找到一隻懷孕貓希望收容所收容,但被拒,更告知該民眾將貓放回原位。然而他不死心,隨後聯絡救援組織,但救援組織也以收容所爆滿為由拒絕。歐瑞格補充說,即使他們的收容空間滿了,但還是希望盡可能收留更多貓咪,再給牠們一次機會。尤其是那些尚未結紮、懷孕的貓咪。

People for the Ethical Treatment of Animals 救援組織的公關副總裁朗格 (Lisa Lange )表示,團隊也曾收過幾份報告,指出民眾曾多次試圖轉交貓狗給市收容所,都被拒絕,負責人更回嗆「這些動物應該在街上」。對此動物服務部發言人科斯羅瓦巴迪 (Justin Khosrowabadi) 表示,收容所通常不接受野貓,這些野貓通常不擅社交,對人類也不利,放生野外對牠們的發展更為有利。

動物服務委員會主席格羅斯(Larry Gross )表示,動物服務部目前正在重整政策,未來會廣發傳單,以確保志願者、工作人員和公眾了解開放的接收政策。同時間,委員會也會盡力找出具體貓狗被拒原因。目前政策是希望盡量減少收養量,但若別無選擇,收容所也會盡力照顧好每隻動物。

截至 10 月,市中心收容所與去年同期相比,貓狗數量呈兩位數增長,讓動物服務員工接受採訪時也透露,就職以來收容所的環境越來越惡劣,有些時候更出現三條狗被關在同一個狗窩的情況,讓不論是清理或是餵養都更困難。收容所發言人西巴爾 (Agnes Sibal) 也指出,各大收容所已經發布緊急公告,希望社區民眾可以積極寄養或收養寵物,以確保其他動物有救生的空間。