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洛市動物收容爆滿 民怨送養被拒

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
節假日將至，各大動物收容所面臨動物爆滿的窘狀。（Unsplash 截圖）
節假日將至，各大動物收容所面臨動物爆滿的窘狀。（Unsplash 截圖）

洛杉磯市動物收容所近月以來因收容所過度飽和、人手不足等問題，讓收容所時常因民眾想送養動物被拒而被屢遭投訴。而民眾也很不理解，為何屢屢被拒。

洛市動物服務委員會（Animal Services Commissioners）上周舉行聽證會，成員希望相關部門可以告知洛市相關的收容動物政策，及民眾投訴的實況，卻被拒絕。成員桑多瓦爾 (Jose Sandoval) 表示，近期委員會不斷收到投訴稱送養動物的申請總被拒。

西谷（West Valley）收容所志願者科尼利厄斯 (Michelle Cornelius) 也表示，自己任職期間，許多民眾就曾致電收容所表示，找到一隻流浪動物希望可以交由收容所收養，卻被告知除非受傷，不然不予接受。伍蘭岡（Woodland Hills） AGWC Rockin' Rescue救援組織經理歐瑞格 （Fabienne Origer）表示，民眾被市中心收容所拒絕後，會轉而向他們求救，讓他們的救助中心也變成臨時收容所。

歐瑞格也在這段期間聽到許多民眾失敗的經歷，曾有民眾找到一隻懷孕貓希望收容所收容，但被拒，更告知該民眾將貓放回原位。然而他不死心，隨後聯絡救援組織，但救援組織也以收容所爆滿為由拒絕。歐瑞格補充說，即使他們的收容空間滿了，但還是希望盡可能收留更多貓咪，再給牠們一次機會。尤其是那些尚未結紮、懷孕的貓咪。

People for the Ethical Treatment of Animals 救援組織的公關副總裁朗格 （Lisa Lange ）表示，團隊也曾收過幾份報告，指出民眾曾多次試圖轉交貓狗給市收容所，都被拒絕，負責人更回嗆「這些動物應該在街上」。對此動物服務部發言人科斯羅瓦巴迪 (Justin Khosrowabadi) 表示，收容所通常不接受野貓，這些野貓通常不擅社交，對人類也不利，放生野外對牠們的發展更為有利。

動物服務委員會主席格羅斯（Larry Gross ）表示，動物服務部目前正在重整政策，未來會廣發傳單，以確保志願者、工作人員和公眾了解開放的接收政策。同時間，委員會也會盡力找出具體貓狗被拒原因。目前政策是希望盡量減少收養量，但若別無選擇，收容所也會盡力照顧好每隻動物。

截至 10 月，市中心收容所與去年同期相比，貓狗數量呈兩位數增長，讓動物服務員工接受採訪時也透露，就職以來收容所的環境越來越惡劣，有些時候更出現三條狗被關在同一個狗窩的情況，讓不論是清理或是餵養都更困難。收容所發言人西巴爾 （Agnes Sibal） 也指出，各大收容所已經發布緊急公告，希望社區民眾可以積極寄養或收養寵物，以確保其他動物有救生的空間。

洛杉磯

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