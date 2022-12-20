巴市展示屋劇場 華裔宋慧琪連任主席

2023年的展示屋「Stewart House」建於1933年。（PSHA）

事隔三年，歷史悠久的巴沙迪那展示屋組織（Pasadena Showcase House for the Arts，簡稱PHSA)重啟，將於2023年4月至5月期間舉辦線下展示屋活動。該組織近日宣佈，任命宋慧琪（Vikki Sung）為2022-2023年主席，她是該組織的首位華裔主席。

宋慧琪自2012年起加入PHAS，一直是該組織的活躍會員，擔任過多個重要職位。2019年她首次成為該組織的主席。她表示很榮幸能再次擔任主席，「自新冠疫情開始，PHAS並沒有機會像往年一樣舉辦線下展示屋活動，所以她非常期待在2023年重啟展示屋活動的光彩。」

她表示，上任後將呼籲社區每個人參與此次活動。通過此活動，參與者不僅能夠了解到新的設計理念，還贊助青少年音樂教育，以及洛杉磯交響樂 團，是對音樂項目的支持。

宋慧琪是PHSA的首位華裔主席。（PSHA）

宋慧琪回憶，她與展示屋結緣是在12年前，當時她正陪伴四年級的兒子參加由迪士尼 音樂廳舉辦的青少年交響樂團演奏，而該活動正是由PSHA贊助，自此她才了解到PSHA對社區音樂活動的貢獻。除PHSA的義工工作外，她還在過去20年投身於多個組織的義工服務。

PSHA是非營利機構，自1948年來一直為社區的多項音樂活動提供贊助。在200多位義工的努力下，如今已成長為全美規模最大、最資深的展示屋及花園機構之一。在過去的57年間，募款金額已超2200萬元。所得款項主要用於青少年的音樂奬學金、音樂培育計劃以及各類音樂活動上。 PSHA贊助的「Music Mobile」項目專門帶領小學三年級學生了解不同種類的樂器， 約12萬5000名學生因此受益；「Instrumental Competition」項目則是為年輕的音樂人才頒發獎學金，目前累積頒發獎學金已達65萬元；「Youth Concert」項目讓25萬小學四年級的學生有機會進入廸斯尼音樂廳，感受古典音樂的魅力。此外，PSHA也常年贊助洛杉磯愛樂樂團。