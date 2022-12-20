巴市展示屋劇場 華裔宋慧琪連任主席
事隔三年，歷史悠久的巴沙迪那展示屋組織（Pasadena Showcase House for the Arts，簡稱PHSA)重啟，將於2023年4月至5月期間舉辦線下展示屋活動。該組織近日宣佈，任命宋慧琪（Vikki Sung）為2022-2023年主席，她是該組織的首位華裔主席。
宋慧琪自2012年起加入PHAS，一直是該組織的活躍會員，擔任過多個重要職位。2019年她首次成為該組織的主席。她表示很榮幸能再次擔任主席，「自新冠疫情開始，PHAS並沒有機會像往年一樣舉辦線下展示屋活動，所以她非常期待在2023年重啟展示屋活動的光彩。」
她表示，上任後將呼籲社區每個人參與此次活動。通過此活動，參與者不僅能夠了解到新的設計理念，還贊助青少年音樂教育，以及洛杉磯交響樂團，是對音樂項目的支持。
宋慧琪回憶，她與展示屋結緣是在12年前，當時她正陪伴四年級的兒子參加由迪士尼音樂廳舉辦的青少年交響樂團演奏，而該活動正是由PSHA贊助，自此她才了解到PSHA對社區音樂活動的貢獻。除PHSA的義工工作外，她還在過去20年投身於多個組織的義工服務。
PSHA是非營利機構，自1948年來一直為社區的多項音樂活動提供贊助。在200多位義工的努力下，如今已成長為全美規模最大、最資深的展示屋及花園機構之一。在過去的57年間，募款金額已超2200萬元。所得款項主要用於青少年的音樂奬學金、音樂培育計劃以及各類音樂活動上。 PSHA贊助的「Music Mobile」項目專門帶領小學三年級學生了解不同種類的樂器， 約12萬5000名學生因此受益；「Instrumental Competition」項目則是為年輕的音樂人才頒發獎學金，目前累積頒發獎學金已達65萬元；「Youth Concert」項目讓25萬小學四年級的學生有機會進入廸斯尼音樂廳，感受古典音樂的魅力。此外，PSHA也常年贊助洛杉磯愛樂樂團。
上一則
洛城新語／面對強烈責難 梁家訓能撐多久
下一則
FB留言