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趕快訂票 乘坐爾灣聖誕小火車闔家遊

記者王若然／爾灣報導
聖誕小火車穿梭在公園內。（記者王若然／攝影）
聖誕小火車穿梭在公園內。（記者王若然／攝影）

聖誕節將來臨，又到了一年一度賞燈的季節。位於橙縣的爾灣地區公園（Irvine Regional Park）每到聖誕季，就推出各種娛樂項目，不僅可以賞燈，還可以乘坐聖誕小火車，是一家人周末出行感受聖誕氣氛的好去處。其中的聖誕小火車更是橙縣地區民眾每年必打卡的聖誕娛樂項目。

爾灣地區公園位於爾灣北部，每到11、12月，最受歡迎的聖誕小火車項目就會回歸。這時小火車上就會裝飾上各種聖誕燈飾，小火車從公園入口的聖誕村出發，帶著乘客穿梭在公園各個地區。大人小孩都可以坐。期間會經過動物園，只有乘坐小火車才能看到的聖誕燈隧道等地，最後會前往「北極村」；在這裡，小朋友可以與聖誕老人合影留念。之後小火車會載著乘客再回到公園門口的聖誕村。

影音：記者王若然

小火車的價格為35元至20元/每個位子不等，上午和晚上票價較便宜，兩歲以下小孩免費。與聖誕老人合影，可以選擇購買照片，一張12元，也可以用自己手機拍照，是免費的。

聖誕小火車雖然票價不菲，但仍非常火爆，當天的票常常賣光。目前聖誕小火車只接受網上預訂，想要乘坐的民眾需提前買好票。

除了聖誕小火車，靠近公園入口處有聖誕村，這裡有各式各樣聖誕主題的遊戲和娛樂項目，頗受小朋友喜愛。包括跳跳床、裝飾曲奇餅、冰上釣魚、嘉年華小遊戲、賽車、投雪球贏獎品、聖誕裝飾手工等。每日都吸引眾多家長小朋友的參與。每個遊戲項目都需要買票，6元一張票，80元15張票。每個遊戲項目花費一至二張票。

如果不玩遊戲，來這裡賞燈拍照也不錯。聖誕村裡大樹環繞，樹上張燈結彩。小溪、木橋被裝飾上五顏六色的彩燈。這裡還有各種聖誕裝飾、建築供欣賞、拍照，非常漂亮。每到周末晚上，這裡人山人海，到處都是孩子們嬉笑的聲音。

進入爾灣地區公園需要門票，周一至五每輛車票價3元，周六日票價5元。公園內除了聖誕主題娛樂項目，還有其他豐富多彩的活動。包括騎行、釣魚、騎馬、遠足、水上自行車。裡面還有一個小型動物園，票價兩元，兩歲以下免費。動物園雖然不大，但動物種類繁多，有山獅、郊狼、加州熊、河狸、響尾蛇、負鼠、小浣熊等。來這裡可以白天逛公園、動物園，晚上賞聖誕燈，可謂一舉多得。

公園地點為：1 Irvine Park Road，Orange，CA 92869，公園開放時間為冬秋季早6時至晚6時，春夏為早6時至晚9時。

路上的孔雀。（記者王若然／攝影）
路上的孔雀。（記者王若然／攝影）
聖誕燈光秀。（記者王若然／攝影）
聖誕燈光秀。（記者王若然／攝影）

動物園 爾灣 釣魚

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