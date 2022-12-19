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華人遊覽內陸最大州立公園：春、秋季造訪最適合

記者啟鉻／河濱報導
華人結伴探訪加州最大的州立公園。（讀者梁宏武提供）
華人結伴探訪加州最大的州立公園。（讀者梁宏武提供）

南加內陸地區最大的州立公園：安扎－伯芮格沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park），覆蓋聖地牙哥、河濱及帝王縣（Imperial County）三縣的部分地區，面積廣大。有華人戶外運動愛好者曾多次前往遊覽，建議遊覽時間最好在春天及秋季。

華人梁宏武與友人日前前往安扎－伯芮格沙漠州立公園。他認為，這座州立公園沒有峻山深壑，多是平坦沙漠，植被也是不高的沙漠植被，不易有什麼危險，很適合家庭出遊，或與朋友結伴遊玩，但最好的參觀時間在春季和秋天，不冷不熱，這個時節可欣賞到野花，也可看到植被茂盛綠洲，其他時間雖然也可以，但對沙漠景觀的感受會稍遜色一些。

日前，梁宏武與多位友人探訪這個州立公園，住在公園外小鎮；小鎮功能比較完善，飲食設施還可以。需要提醒的是，由於公園屬於沙漠地，最好駕駛四輪驅動車，若有兩輛車以及拖曳工具，一旦車陷入沙地，可以用另一輛車拖拉脫離困境，但因為其他遊人也很友好，遇到意外情況也可幫助。此外，因白天和夜晚溫差較大，需要準備保暖衣物。有時需要步行到一個景點，日光較強，穿鞋及著裝不要太暴露，要適合沙漠健行，備足飲水和能量零食。

進入州立公園前，還有一個露營地叫伯芮格棕櫚谷露營地，提供較完善設施，公園裡面因地方較大，若遊人在裡面露營也沒有太多限制，但公園管理方並不太鼓勵這麼做，還是建議晚上太陽落山前就離開，避免發生意外。

州立公園建議，進入州立公園前做好探訪景觀的規劃，同時要注意安全，避免意外。按照景區指示牌前進，不要擅自到景區偏僻遠離遊人角落。

州立公園景觀。（讀者梁宏武提供）
州立公園景觀。（讀者梁宏武提供）
華人結伴探訪最大州立公園。（讀者梁宏武提供）
華人結伴探訪最大州立公園。（讀者梁宏武提供）
州立公園內老鷹岩。（讀者梁宏武提供）
州立公園內老鷹岩。（讀者梁宏武提供）
州立公園景觀。（官網）
州立公園景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）
州立公園夜晚景觀。（官網）

州立公園 華人 南加

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