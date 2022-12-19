加州最大 安扎-伯芮格沙漠州立公園在內陸

在加州州立公園 中，面積最大的就屬南加 州內陸的安扎-伯芮格沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park），遠離城市和海岸，這裡有特殊的沙漠景觀和植被，在每年春天、秋季都會吸引遊客前來觀光，體驗與城市不同的感受。

如果從南加聖蓋博谷東區駕車出發，約三個小時可到達目的地。若自聖地牙哥海岸出發，約需兩個小時的車程。作為加州最大的州立公園，佔地約60萬英畝，相當於超過24萬公頃土地，一望無盡的沙漠景觀，盡收眼底。這裡有荒地、棕櫚綠洲、曲折峽谷及陡坡長滿仙人掌。這座州立公園也是沙漠保護區，名字取自1774年穿越這片沙漠的西班牙探險家安扎（Juan Bautista de Anza），以及本土大角羊伯芮格（borrego），兩者組合成了州立公園的名字。

州立公園鄰近小鎮伯芮格泉（ Borrego Springs），設施齊全，是聖地牙哥縣屬地，經過小鎮時，可以欣賞藝術家布瑞瑟達（Ricardo Breceda）的史前動物巨大金屬雕塑。這裡也是前往州立公園遊人喜歡光顧的景點，有巨大恐龍、劍齒貓，以及各種神話般生物，例如一條足足超過300呎的巨蛇。

州立公園遊客中心就在小鎮的西北方向，因為氣候原因，遊客中心是半地下建築，以獲得更適合溫度，方便遊人利用。在這裡，遊客可以獲得進入公園的最佳路徑、天氣最新資訊，以及值得欣賞的景觀提示。春天時節，這裡的野花花園是好去處，還有欣賞多彩日落的Font's Point，有很多值得欣賞的景觀。降雨較多時節，野花盛開，有紫色馬鞭草、沙漠向日葵、金色罌粟花，為枯燥沙漠添加旺盛生命色彩。如想了解更詳細資訊，可撥打熱線電話760-767-4684。

在Borrego Palm Canyon，這裡綠意盎然，地下泉水提供水源，生長著巨大棕櫚樹，儼然小小綠洲。穿過點綴仙人掌和墨西哥橄欖的沙地，來到一片棕櫚樹林。在高高山脊，或會看見一隻大角羊，這裡也有鳥兒歌唱，超過80種遷徙物種將這片棕櫚峽谷作為穿越沙漠的補給站。

美洲原住民曾住在這片沙漠，整個公園巨石和懸崖上留下了岩畫和象形文字的珍貴文化遺產，也稱岩石藝術。最易看到一些岩石藝術的地方，是小布萊爾谷 （Little Blair Valley）的象形文字小徑。駕車和步行都可以到達一塊岩畫巨石，裝飾著或有兩千年歷史的岩畫。

需要提醒的是，無論在公園哪個地方遊覽，都要在日落之後找到休息地方。夜幕降臨時，這裡會是另一番欣賞夜空景象。這裡也被指定為「國際無光害公園」（ International Dark Sky Park），在休息地方平躺在毯子上或在躺椅裡，欣賞滿天銀河繁星，讓自己盡情驚嘆於沙漠夜空的光影視界。