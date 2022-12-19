南加橙縣三車相撞 法拉利肢解釀1死1傷

在高速的撞擊下法拉利跑車被撞成兩半，裡面的座椅和方向盤都掉散落在街道上。（圖片來源：影片截圖）

南加橙縣（Orange County）爾灣16日下午3點40分，發生一起三輛車相撞的車禍 ，釀成一人死亡一人受傷；法拉利（Ferrari）並當埸一分為二，並且肢解成多個碎片。

視頻來源：ONSCENETV & COUNTY NEWS/記者陳懿後製

事發地點在靠近石灰岩峽谷區域公園（Limestone Canyon Regional Park）附近的絲爾微拉多谷路（Silverado Canyon Road）以北的聖提牙哥谷路（Santiago Canyon Road），三輛汽車 分別是一輛紅色的法拉利（Ferrari）、豐田（Toyota）的Venza箱型車，和一輛馬自達（Mazda）轎車。

在高速的衝撞下，三輛車都被撞成碎片，玻璃和鐵片散落在道路上。其中最嚴重的是紅色法拉利，從現場畫面能看到，車身被撞得「肚破腸流」，直接分成兩半，並肢解成多個碎片，裡面的座椅和零件都掉落出來。

車禍中一人當場身亡，另一位已送醫急救。加州 公路巡警隊公關Anselmo Templado向福斯電視台證實，法拉利的司機尼科萊蒂 (Robert Nicoletti) 因撞擊力被拋出車外，受了致命傷；另兩輛汽車的駕駛則沒事。

調查人員表示，速度似乎是事故的一個因素，目前還未查出車禍的負責人，但警方表示和超速有一定關連。