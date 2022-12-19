加台聯雙十感恩會 上百人歡唱

加州台灣同鄉聯誼會舉辦雙十國慶升旗典禮感恩餐會，與會嘉賓高歌「愛拼才會贏」。（記者張庭瑜/攝影）

加州 台灣同鄉聯誼會（加台聯）12月16日（周五）舉辦雙十國慶升旗典禮感恩餐會，感謝南加州各大僑界社團和中華旗隊的支持。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境、新到任副處長張正育，以及洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永等逾百人參加。

當天主辦單位除感謝所有人員的辛勞外，並期盼秉持國父孫中山先生創建中華民國 的理念，持續凝聚對台灣的向心力，加台聯全體會員和黃敏境更一同合唱「愛拚才會贏」，與現場來賓一同高歌歡唱，讓現場氣氛熱鬧非凡。在來賓陸續致詞完畢後，加台聯會長王竹青為了感念這次協助的來賓，也一一唱名頒發感謝狀。活動尾聲更準備摸彩好禮，為活動帶來緊張和刺激的氛圍，中獎者也非常開心。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（右）與加台聯會長王竹青（左）頒發感謝狀給顧問謝傳佐，感謝她在對活動的協助及貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

王竹青表示，今年是加台聯第44屆主辦雙十國慶升旗典禮，也是疫情過後首度舉辦。這次活動的成功都歸功於許多不同的社團及幹部的共同努力。當天的感恩餐會也是加台聯今年度最後一次團體活動。他們想藉著活動感謝大家，同時慶祝聖誕佳節，讓氣氛輕鬆一點，並希望來年大家繼續支持熱愛中華民國的升旗活動。

黃敏境表示，很高興加台聯每年都舉辦升旗典禮，讓中華民國的旗幟飆揚。加台聯舉辦活動的熱情也成了台僑的年度盛事，經文處的工作人員更是每年如期出席。黃敏境打趣說，因為大家對活動的熱情太盛大，讓許多工作人員回家時都腰痠背痛。但很高興台僑們都能團結一致，台美關係也在斷交後，在逐年的努力中逐漸好轉。俗話說的好，没有最好，只有更好，希望台美關係在來年能更加穩固，加台聯的升旗典禮也能繼續舉辦，再創高峰。

參與活動的嘉賓尚有國策顧問田詒鴻、經文處組長王冠惠、副組長葉立傑、洛僑中心副主任鄭心茹、劉岱欣、僑務委員羅明、梁永泰、遲景林、于仁豪、江瑞瀛、世華總會副總會長陳玲華等。