染疫員工居家給薪 明年喊卡

加州將停止因工作中染疫員工強制性薪酬規定。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，過去兩年，加州 工作場所監管機構一直試圖通過要求染疫的員工待在家裡，同時保證他們仍獲得薪資的方式來減緩疫情 傳播。

加州職業安全與健康標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board）15日投票決定，將於2023年結束上述規定，部分原因是該規定變得更難執行。只有在工作時染疫者，方有資格持續獲得報酬，但疫情如今傳播得如此廣泛，很難分辨出在哪裡遭受感染。

此外，檢疫規則變化意味著只要沒有症狀，且檢測結果未呈陽性，大多數員工接觸到病毒，也不用待在家裡。

儘管委員會以六比一投票通過新規定，但許多委員會成員對這項改變表示失望。新規定將持續兩年，因這是因應疫情制定的臨時規範。

監管機關將很快制定永久法規，幾名委員會成員，承諾確保永久性規定中，將包括要求生病的員工持續獲得報酬。

今年早些時候通過的一項州法要求，若員工因染疫請假，公司必須給予最多兩周的帶薪休假，但該法將於12月到期，目前尚不清楚立法者是否會在2023年延長該法。

但並非所有勞工 都有病假，如速食店等服務業低薪員工等。若這些勞工因染疫不得不請假，他們可申請工傷賠償，但不保證獲批。

加州勞工聯合會（California Labor Federation）資深立法倡議者斯蒂格（Mitch Steiger）說，提出工傷賠償要求者遭拒絕的可能性，是提出非染疫索賠者的五倍。

商業團體15日敦促委員會，同時終止其他有關疫情的規定，如員工在工作期間接觸到病毒，公司需通知他們，且與病毒密接員工免費檢測等。

加州州長紐森（Gavin Newsom）將在明年2月結束加州新冠肺炎疫情緊急情況及相關命令。橙縣公共衛生局也宣布將新冠肺炎應對措施從緊急狀態轉向常規化。