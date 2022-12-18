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名獅P-22 因重傷疾病已安樂死

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯最著名野生動物山獅P-22於17日被安樂死。（2014 年格里菲斯公園檔案照片，國家公園管理局）
洛杉磯最著名野生動物山獅P-22於17日被安樂死。（2014 年格里菲斯公園檔案照片，國家公園管理局）

著名山獅（mountain lion ）P-22在洛杉磯市中心生活了十多年，並成為拯救加州受威脅的美洲獅種群的國際運動的代言人。但是，17日（周六）早上，牠因為嚴重受傷和慢性疾病被「安樂死」。

在一場含淚的記者會上，醫生們說一些 疾病可能是導致這頭美洲獅近幾個月做出異常行為的原因，然後在17日上午 9  時左右醫師們宣布P-22「牠睡著了」。

在加州漁獵局宣布對山獅 P-22 進行人道安樂死後，加州州長紐森 (Gavin Newsom) 立即發表聲明表示，「P-22在洛杉磯中心附近的一個野生荒野地的生存，吸引了世界各地的人們，並振興了保護我們多樣化的本土物種和生態系統的努力。」州長的父親是山獅基金會的創始人，並倡導對物種的永久保護。「標誌性的美洲獅令人難以置信的旅程，幫助激發了保護和重新連接自然的新時代，包括通過自由峽谷世界上最大的野生動物立交橋。 通過創新聯盟和戰略來恢復全州的重要棲息地，我們將繼續努力，為子孫後代保護加州寶貴的自然遺產。」

加州漁獵局局長博納姆說（Chuck Bonham）表示，「這真的令人痛心。這幾天來，如何處置牠是一個難以置信的困難。就我自己而言，我感受到了洛杉磯市的全部壓力。」

這頭山獅本周初在洛杉磯的Los Feliz 的一個後院被抓獲，對牠注射了鎮靜劑並進行醫學評估。幾天前，野生動物官員收到了一份匿名報告，稱P-22被汽車撞到了。

加州 洛杉磯 醫學

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