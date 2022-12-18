加州有望取代德國 躍全球第4大經濟體

數據顯示，加州有望取代德國成為全球第四大經濟體。（Getty Images）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）選前接受訪問，回憶起1994年「時代雜誌」（Time Magazine）的封面報導，報導稱，一連串災難撼動了加州核心，迫使加州黃金夢褪色。然而，紐森說：「加州夢依然存在。」

彭博社（Bloomberg）表示，紐森是對的。經過新冠疫情和目前通貨膨脹的考驗，加州經濟已被證明具有相對的彈性，甚至GDP有望超過德國 ，成為僅次於美國、中國和日本的全球第四大經濟體。儘管有許多數據要等到2023年才會公布，但至少有一項預測暗示，鑑於加州經濟最近的增長率，加州GDP可能已經超越德國720億元。

根據彭博社收集的數據，加州市值至少10億元的379家企業與德國類似標準的155家企業之間的差距愈來愈大。在過去三年中，加州企業的營收和市值分別增長了147%和117%，而德國只增長了41%和34%。德國目前帳面上的GDP為4兆2200億元，加州為3兆3570億元，兩者差距是有史以來最小的。

紐森說：「這些數據足以證明『加州好日子已經過去』的說法是虛假的。作為一個在加州長大的人，我為加州的韌性、領導力、企業家、半個世紀以來獲得成功的訣竅感到自豪。」他還強調加州是「人才輸送帶」（conveyor belt for talent）。

彭博社的報導表示，事實上，加州許多行業的表現都優於美國和世界其他地區，尤其是再生能源方面，這是加州和德國成長最快的行業。數據顯示，加州再生能源業過去三年的市值增長了731%，特別值得注意的是位於灣區佛利蒙的太陽能和能源儲存方案供應商Enphase Energy Inc.，其業務增長了916%，是德國風力發電廠PNE AG增長率410%的兩倍。

過去三年，加州成長最快的三大行業是科技硬體、媒體和軟體，銷售額分別增長63%、95%和115%，市值分別增長184%、54%和58%。德國成長最快的三大行業則是醫療保健、奢侈消費品和工業產品，市值分別增長40%、8% 和 10%。

與外界的看法相反，灣區企業市值目前占加州企業總市值的78%，高於五年前的70%。根據預測，與布里德（London Breed）2018年底就任市長時相比，舊金山42家上市公司在2023年和2024年的銷售額將增長14%。

布里德本月稍早時說：「人們繼續在這裡做生意是有原因的，這個原因就是人才。」