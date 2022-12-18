我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

加州有望取代德國 躍全球第4大經濟體

編譯組／綜合報導
數據顯示，加州有望取代德國成為全球第四大經濟體。（Getty Images）
數據顯示，加州有望取代德國成為全球第四大經濟體。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）選前接受訪問，回憶起1994年「時代雜誌」（Time Magazine）的封面報導，報導稱，一連串災難撼動了加州核心，迫使加州黃金夢褪色。然而，紐森說：「加州夢依然存在。」

彭博社（Bloomberg）表示，紐森是對的。經過新冠疫情和目前通貨膨脹的考驗，加州經濟已被證明具有相對的彈性，甚至GDP有望超過德國，成為僅次於美國、中國和日本的全球第四大經濟體。儘管有許多數據要等到2023年才會公布，但至少有一項預測暗示，鑑於加州經濟最近的增長率，加州GDP可能已經超越德國720億元。

根據彭博社收集的數據，加州市值至少10億元的379家企業與德國類似標準的155家企業之間的差距愈來愈大。在過去三年中，加州企業的營收和市值分別增長了147%和117%，而德國只增長了41%和34%。德國目前帳面上的GDP為4兆2200億元，加州為3兆3570億元，兩者差距是有史以來最小的。

紐森說：「這些數據足以證明『加州好日子已經過去』的說法是虛假的。作為一個在加州長大的人，我為加州的韌性、領導力、企業家、半個世紀以來獲得成功的訣竅感到自豪。」他還強調加州是「人才輸送帶」（conveyor belt for talent）。

彭博社的報導表示，事實上，加州許多行業的表現都優於美國和世界其他地區，尤其是再生能源方面，這是加州和德國成長最快的行業。數據顯示，加州再生能源業過去三年的市值增長了731%，特別值得注意的是位於灣區佛利蒙的太陽能和能源儲存方案供應商Enphase Energy Inc.，其業務增長了916%，是德國風力發電廠PNE AG增長率410%的兩倍。

過去三年，加州成長最快的三大行業是科技硬體、媒體和軟體，銷售額分別增長63%、95%和115%，市值分別增長184%、54%和58%。德國成長最快的三大行業則是醫療保健、奢侈消費品和工業產品，市值分別增長40%、8% 和 10%。

與外界的看法相反，灣區企業市值目前占加州企業總市值的78%，高於五年前的70%。根據預測，與布里德（London Breed）2018年底就任市長時相比，舊金山42家上市公司在2023年和2024年的銷售額將增長14%。

布里德本月稍早時說：「人們繼續在這裡做生意是有原因的，這個原因就是人才。」

加州 德國 紐森

上一則

餵食郊狼 恐致反襲人類

下一則

洛杉磯與長堤港外 排隊船潮消失

延伸閱讀

洛杉磯著名山獅P-22 重傷疾病安樂死

洛杉磯著名山獅P-22 重傷疾病安樂死
布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪
推特公司大量裁員 恐遭舊金山市府罰款

推特公司大量裁員 恐遭舊金山市府罰款
薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條

薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條
紐森籲懲罰石油商 退錢給駕駛

紐森籲懲罰石油商 退錢給駕駛
紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛

紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛

熱門新聞

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅