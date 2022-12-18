退出加州 聖伯納汀諾縣公投過關

聖伯納汀諾縣位置。（美聯社）

2022年11月的期中選舉，民主黨 雖然在加州 州級選戰大獲全勝，但是在全州幅員最大的聖伯納汀諾縣卻吃了敗仗。民主黨人明顯多於共和黨人的縣份，州長紐森的得票竟然輸了5個百分點已是警訊之一，出於對沙加緬度州府長期忽略聖伯納汀諾縣的不滿，更使得研議退出加州、自成一州的提案以些微差距過關，現在的聖伯納汀諾縣正在「認真」討論是否要遠離加州一事。

就人口與面積來說，聖伯納汀諾縣確實有獨立的條件，包括220萬的人口，2萬平方英畝的面積，勝過許多小州。加上加州雖然看似經濟繁榮，甚至可望成為全球第四大經濟體，但是遠在百哩之外的沙加緬度，推動政策時往往卻只考慮能賺錢、人更多的都會區，而忽略了類似聖伯納汀諾這樣的「窮鄉僻壤」。

簡單來說，經濟發展的好處聖伯納汀諾縣分享不到，但是新冠的居家令、避疫令，以及加州整體經濟的衰退與物價飛漲，卻要聖伯納汀諾縣一起承擔，根本就是現實版的有福不同享、有難要同當，這些長期累積的不滿，才是推動獨立公投 過關的關鍵因素。雖然連提案人、聖伯納汀諾縣縣政委員哈格曼（Curt Hagman）都說離開加州並非他所願，但是民眾的不滿情緒需要出口，獨立公投就等於是聖伯納汀諾縣給沙加緬度的最後通牒。

當然，就現實面來說，聖伯納汀諾縣要獨立成州，可能性非常之低，因為在加州172年的歷史中，已經有過不勝其數的失敗前例了，不論是想要南加一國、北加一國，還是沿海一國、內陸一國，最後都沒成案。但是正因為公投過關，聖伯納汀諾縣縣委會就有了「討論」獨立的法理基礎，招集公私部門商討獨立的成本，對沙加緬度構成真實的威脅。因此，接下來要如何平息民怨，就要看沙加緬度能否拿出實際作為了。