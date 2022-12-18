洛杉磯與長堤港外 排隊船潮消失

洛杉磯與長堤港外排隊進港的船潮早已消失，但是周邊地區的經濟威脅卻已成形。（報系資料照片）

洛杉磯與長堤 港外排隊進港的貨輪一度高達109艘，但是現在塞船的情況已不復見，但並不是兩個港的卸貨能力變好，而是許多企業已經轉向墨西哥灣區或大西洋沿岸下貨，這一點從洛杉磯長堤港與紐約新澤西 港的卸貨量消長就能明顯看出。雖然洛杉磯與長堤港一度拉下紐約新澤西港成為美國第一大口岸，但新冠洗禮之後，紐約新澤西港又重回首席。2022年初至11月的貨運量，洛杉磯港 年減7%，紐約新澤西港卻年增9.4%。

部分專家認為，西岸的榮景再也回不來了，很大一部分的原因在於，企業已經投下重本改善東岸港口的基礎建設、強化當地的卸貨能力。2022年的運量排名，洛杉磯港與紐約新澤西港在伯仲之間，長堤港居第三，但後面還有虎視眈眈的第四大港喬治亞州的沙凡納港（Savannah），與第六的休士頓港。

洛杉磯－長堤港的吞吐量減少，影響的不只是港口內高薪的裝卸貨人員，還有周邊配合產業的低薪藍領，包括貨運司機、庫房裝卸等等，合計可能高達17萬5000人，年產值高達4690億元。專研河濱縣與聖伯納汀諾縣的經濟學家John Husing就說，港口吞吐量的減少影響的不只是直接相關的工人收入，還有他們原本可以拿來消費的錢，這些錢對周邊地區的商家當然重要。另一位專家Gigi Moreno說，與洛杉磯長堤港有關的倉儲物流業，一樣也會受到影響。

以在港口運貨的卡車司機來說，38歲的David Alvarado說，他最好的時候年收可以達到8萬元，但現在大概只有一半不到，許多同行都已經放棄、甚至連車都賣了，但他還想等一等，洛杉磯長堤港或許還有機會。他的話確實也有些道理，因為不僅是洛杉磯港的執行董事塞羅卡（Gene Seroka）與長堤港的執行董事柯戴洛（Mario Cordero）正在四處招攬客人，積極改善兩港基礎建設，西岸港口對亞洲客戶來說還有不可取代的地理優勢。

第一，運貨到墨西哥灣或大西洋沿岸，海運時間需要兩周以上，比不上在西岸卸貨後走陸運的速度。第二，從太平洋至大西洋的最快通道是巴拿馬運河，但是就算經過2016年的拓寬，大型貨輪還是過不去，終究得在西岸下貨。最後則是氣候條件，墨西哥灣與大西洋岸出現颶風的機率遠高於加州沿岸，貨船的風險相對高很多。因此，這場西岸對決東岸的貨運之爭，只能說好戲還在後頭。