洛學童到2機場 笑迎聖誕老人

聖誕老人來到LAX附近的三所小學和130多名學生朗誦詩歌。（LAX提供）

聖誕節將臨，洛杉磯國際機場 （LAX ）和范奈斯機場 (VNY) 紛紛舉辦「聖誕老人降臨」(Santa Fly-In)活動，白鬍紅袍的老爺爺來看望當地學校的小朋友，溫馨互動，觀看表演等。

日前聖誕老人在LAX附近的三所小學和130多名學生見面。洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，雖然聖誕老人的日程安排非常繁忙，但很幸運他能抽出時間飛往洛杉磯國際機場，並為附近學校的孩子們帶來溫暖的問候。

從學前班到一年級的學生觀看了表演，其中包括音樂木偶（Kiddle Karoo）表演、LAX警察 K-9警犬示範，及與來自 LAX寵物減壓項目的治療犬的互動。

LAX 寵物減壓計劃 (PUPs) 的治療犬慰問小朋友。（LAX提供）

在VNY機場，當地小學500多名學生16日和聖誕老人見面。聖誕老人乘坐洛杉磯消防局 (LAFD) 消防車抵達， 作為現場最矚目的明星，聖誕老人在學校操場上向幼兒園到五年級的學生打招呼，然後朗讀Clement Clarke Moore的詩「聖尼古拉斯的來訪」（A Visit from St. Nicholas），並且同孩子們合影留念。

Van Nuys機場代理經理Paul Herrera，機場吉祥物 Vinny 和來自LAX 寵物減壓計劃 (PUPs) 的治療犬也參加了此次活動。