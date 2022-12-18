華美銀行攜手湖人隊 感恩季與兒童同慶

湖人隊球員LeBron James）、Anthony Davis、Thomas Bryant等及湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工，一同與課後輔導機構青少年提前慶祝聖誕節的到來。(華美銀行提供)

聖誕佳節來臨，華美銀行再度攜手洛杉磯湖人 隊舉辦「感恩季」（A Season of Giving）年度回饋社區系列活動。12月15日下午，兒童節日派對在湖人隊訓練中心（UCLA Health Training Center）歡樂展開。

湖人隊球星LeBron James、Anthony Davis、Thomas Bryant、湖人隊啦啦隊員及華美銀行義工一同，與來自免費課後輔導機構After-School All Starts和大學聯盟公校預備班（Alliance College-Ready Public Schools）的青少年，提前慶祝聖誕節 的到來，到場孩童與明星球員一起製作聖誕裝飾、互動合影，共同度過了一個幸福溫馨的午後時光。

華美銀行義工與湖人隊球員一起與來自當地社區機構的孩童遊戲互動，度過了一個溫馨歡樂的午後時光。(華美銀行提供)

華美銀行資深副總裁兼全球企業事務部主管Travis Kiyota表示：「華美銀行很高興能夠贊助參與洛杉磯湖人隊的感恩季系列活動。通過這項有意義的合作項目，我們得以向當地社區略表感激之情，讓我們有機會為社區提供優質的金融服務，協助他們邁向成功。」

洛杉磯湖人隊社區關係主管Matt Makovec表示：「我們通過這項由華美銀行贊助支持的年度感恩季活動，向在過去一年中支持我們的民眾和球迷表示感謝。希望所有前來參加活動的民眾，都能與湖人隊現役和退役球員以及湖人隊啦啦隊員，創造一個永生難忘的美好回憶。」

洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手16年，舉辦2022年「感恩季」回饋社區系列活動。(華美銀行提供)

華美銀行與洛杉磯湖人隊聯手舉辦此項慈善活動，今年已邁向第16個年頭，成為華資企業和主流著名球隊合作回饋社區的範例之一。

此外，為了將節日的祝福送至更多社區，11月16日中午， NBA史上連續出場最多的湖人隊退役球員鐵人A.C. Green、退役球員Robert Horry、獲得2009和2010年度冠軍的退役前鋒Lamar Odom與華美銀行義工，在救世軍洛杉磯紅盾社區中心（The Salvation Army – Red Shield Community Center）為300個家庭發放感恩節火雞與食物。