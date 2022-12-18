華美銀行攜手湖人隊 感恩季與兒童同慶
聖誕佳節來臨，華美銀行再度攜手洛杉磯湖人隊舉辦「感恩季」（A Season of Giving）年度回饋社區系列活動。12月15日下午，兒童節日派對在湖人隊訓練中心（UCLA Health Training Center）歡樂展開。
湖人隊球星LeBron James、Anthony Davis、Thomas Bryant、湖人隊啦啦隊員及華美銀行義工一同，與來自免費課後輔導機構After-School All Starts和大學聯盟公校預備班（Alliance College-Ready Public Schools）的青少年，提前慶祝聖誕節的到來，到場孩童與明星球員一起製作聖誕裝飾、互動合影，共同度過了一個幸福溫馨的午後時光。
華美銀行資深副總裁兼全球企業事務部主管Travis Kiyota表示：「華美銀行很高興能夠贊助參與洛杉磯湖人隊的感恩季系列活動。通過這項有意義的合作項目，我們得以向當地社區略表感激之情，讓我們有機會為社區提供優質的金融服務，協助他們邁向成功。」
洛杉磯湖人隊社區關係主管Matt Makovec表示：「我們通過這項由華美銀行贊助支持的年度感恩季活動，向在過去一年中支持我們的民眾和球迷表示感謝。希望所有前來參加活動的民眾，都能與湖人隊現役和退役球員以及湖人隊啦啦隊員，創造一個永生難忘的美好回憶。」
華美銀行與洛杉磯湖人隊聯手舉辦此項慈善活動，今年已邁向第16個年頭，成為華資企業和主流著名球隊合作回饋社區的範例之一。
此外，為了將節日的祝福送至更多社區，11月16日中午， NBA史上連續出場最多的湖人隊退役球員鐵人A.C. Green、退役球員Robert Horry、獲得2009和2010年度冠軍的退役前鋒Lamar Odom與華美銀行義工，在救世軍洛杉磯紅盾社區中心（The Salvation Army – Red Shield Community Center）為300個家庭發放感恩節火雞與食物。
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