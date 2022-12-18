迪士尼歡慶百年 明年1.27慶典揭幕

迪士尼為慶祝其成立一百周年慶典（ 100 Years of Wonder）將在全球各地舉辦迪士尼公司歷史上規模最大慶典。（迪士尼提供）

迪士尼 為慶祝其公司成立100周年慶典（ 100 Years of Wonder），將在全球各地舉辦迪士尼歷史上規模最大的慶典，活動將在2023年1月27日正式拉開帷幕。

加州 迪士尼慶祝活動會在迪士尼樂園 度假區舉行，迪士尼計畫用鉑金主題來裝飾度假村，包括迪士尼第一座睡美人城堡。屆時園內會以橫幅、彩旗、噴泉等嶄新裝飾，來慶祝迪士尼的百年慶典。同時還會提供美味的新飲料和商品，米奇和米妮也會換上時髦新裝迎接客人。

迪士尼樂園的睡美人城堡屆時會裝飾一新。（迪士尼提供）

迪士尼樂園將推出兩場全新的夜間表演，以新的原創歌曲為特色。百年慶典主題的Color-One水幕表演將在迪士尼加州冒險樂園首次亮相，而Wondrous Journeys將在迪士尼樂園首次亮相，並向經典的迪士尼工作室動畫致敬。

迪士尼在冒險樂園開啟百年主題的水幕表演。（迪士尼提供）

為慶祝百年，迪士尼樂園還會升級開幕一個受歡迎的遊樂設施，米奇和米妮的小火車。屆時1月27日大家可乘坐小火車開始一場新的體驗。在重新設計的米奇卡通城，遊客也可享受與他們最喜歡的角色一起踏入卡通片的沉浸式過程。

一起期待2023年1月百年迪士尼的華麗變身吧，更多關於慶祝活動的信息可訪問Disneyland.com以了解最新動態。