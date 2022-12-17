「大家來寫書」發表會 作者遇故知

洛杉磯世界日報社長于趾琴（前排中）與到場作者合影。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報 舉辦的「大家來寫書」新書發表會於16日舉行，今年共有31本書出版。其中的10位作者和一位作者代表，親臨世界日報，參加了當天的新書發表會。有三人竟因「大家來寫書」重新相遇，他們是多年不見的老同學，得以再續緣分。

出席當天發表會的作者分別為：楊朗階、蔡季男、孫鵬萬、施及、甘漢鑌、龍文忠。還有紐約來的鮮于濤、李秀臻和郭一德，北加州的何羽君。德州作者翁定台由洛杉磯友人黃冠球醫師代為出席。

洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者王若然／攝影）

在當天的發表會上，孫鵬萬竟遇到了多年不見的老同學郭一德和賀一平，三人同為台灣文化大學校友。其中郭一德也是本屆出書的作者之一，而賀一平有興趣出書，在諮詢世界日報的過程中得知本屆竟有一位同學出書。他在世界日報的撮合下，來到了當天的新書發表會。在這裡，三個老同學竟再次相見。三人分屬文化大學第一、二屆畢業，雖然當年分屬不同科系，但在學校都都聽說過彼此，也未在學校說過話。沒想到幾十年之後，因世界日報再次結緣，他鄉遇故知。

「大家來寫書」活動已經走過了12載。每年出書的華人 隊伍不斷壯大。除了第一次出書的新人，今年也有不少參加兩次以上的作者。特別是蔡季男先生，連續在世界日報出書12年。作者們都對「大家來寫書」讚揚有加。其中今年出書作者李秀臻說，像世界日報這樣為作者大規模宣傳，包裝的，在北美華人出版業找不到第二家。郭一德更說，在「大家來寫書」出版的這些著作，是現代華人生活的真實紀錄，是寶貴的資料庫。歷史可以有假，但這些華人著書是真實的紀錄。

洛杉磯世界日報社長于趾琴（立者）與到場作者合影。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報社長于趾琴在這場新書發表會上說，今年的「大家來寫書」除了在報紙上對出書作者和書籍詳細介紹，更在網路上開闢專區，發布這些作者的創作靈感。沒能親臨當天發表會的作者，也都通過視頻介紹。聯合報電子書城「讀書吧」將上架這些作者新書。她說，大家來寫書活動創辦以來，已經累積為316位素人作者出版了299本書，明年度迎接第300本書。她說，感謝今年的29位作者的參與。新的一年世界日報將持續秉持服務華人社區的初衷，期待有更多作者成為「大家來寫書」大家庭的一員。