加州衛生廳細分亞太裔健康數據 改善醫療品質

加州衛生廳與加州亞太裔事務委員會討論如何利用1727法案改善亞太裔的生活、健康、醫療，以及教育品質。（線上會議截圖）

加州 衛生廳與加州亞太裔事務委員會（California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs）16日聯合舉辦線上會議，討論如何透過1726法案（Bill AB1726）深入了解各族裔的健康數據，破除現有的種族歧視。

在2016年由菲律賓裔的時任州眾議員邦塔（Rob Bonta）提出的1726法案，又稱「亞太裔細分法案」，針對亞裔 及太平洋島國各的族裔進行的細分和統計數據，並加入在高等教育 機構、公共健康和醫療機構的系統。

原來的畫分法從1997開始使用 ，將所有的亞太裔分為兩種族群，亞洲人和來自太平洋島國的亞裔。這樣廣泛又模糊的定義，很難進行深層的統計和研究，細分這些種族才能夠更清楚的分析和了解，亞裔不同族裔在教育和健康方面的模式和趨勢。

在1726法案法案通過後，在亞裔的選項中增加多個國家的人種，包括：中國人、日本人、菲律賓人、韓國人、越南人、印度尼西亞人、寮國人、台灣人、馬來西亞人、泰國人、巴基斯坦，和柬埔寨人等；而在夏威夷和太平洋群體島民類中，又增加了夏威夷人、關島人、薩摩亞人，和斐濟人等項。政府在嚴重疾病比例、主要人口死因、懷孕率、接受高等教育程度，以及擁有住房等方面分類收集數據。

拉達克里希納用「少數族裔迷思」為例，許多人認為亞洲人都天資穎慧，並且個個都高學歷、對數學非常在行。但事實上，在加州只有55%的亞裔擁有大學學位；其中，在政治庇護下移民來美的寮國人和柬埔寨人，只有15%和20%的人口接受過高等教育。

加州衛生廳副廳長拉達克里希納（Dr. Rohan Radhakrishna）表示，將所有亞洲人歸類為兩種，是一種非常不公平的畫分方式，會造成族群之間資源分配不成比例。

而健康衛生方面，2020年在加州亞太裔感染新冠肺炎的指數為6.3%。據統計，確診比例最高的族群為菲律賓占比4%，而確診率最低的孟加拉人和緬甸人僅占比0.02%。

加州衛生廳也透過數據整理出各亞太裔族群的主要死因。例如，在中國人、台灣人和泰國人之間，肺部的癌症是排名前五的致死原因。

在分析和研究這些數據後，加州衛生局將針對各族群做出因應措施，公平、公正地分配資源，讓亞太裔的生活、醫療，以及教育品質得到改善。