橙僑華語教育分享會 傳承經營祕訣

橙僑中心主任蕭蓓如(左五)與分享會現場的與會人員大合照，包括爾灣中文學校鍾幼蘭校長（右二）、富樂頓中文學校TCML主任劉宜靜（左四）。（橙僑中心提供）

橙縣 華僑文教服務中心12月3日以虛實整合方式舉辦「橙縣2021年績優台灣華語文學習中心經驗分享會」，讓「台灣華語文學習中心」持續提供優質華語文課程，並與當地主流人士分享台灣、中華文化特色，共同推動華語教育 與文化傳承。

會中邀請爾灣中文學校鍾幼蘭校長、富樂頓中文學校台灣華語文學習中心主任劉宜靜、富樂頓台灣華語文學習中心學員、轄區僑校以及任教於當地大學之主流教師，一同共襄盛舉。

鍾幼蘭根據經驗分享營運定位、學習群體、招生 對象及台灣認同四大經營方針，包括：針對學員語言學習動機細分其目的性；透過語言習得與文化理解相輔相成，以文化為主、語言學習為輔，加深學員學習之意願性；持續對非華裔成人招生，並擴大對華二、三代招生，以提升親子學習的趣味性及增進美國友人對台灣的支持與認同感。富樂頓台灣華語文學習中心主任劉宜靜，也分享其招生技巧及學生互動的點滴。

富樂頓台灣華語文學習中心學員Maya與Kenji，也在現場分享學習華語的動機。Maya是透過Google廣告找到華語文中心，很喜歡老師以自然有趣的方式讓她學習華語。她曾經拜訪過台灣，也喜歡台灣的戲劇，希望學習華語可以讓她更認識台灣文化。Kenji因為未婚妻來自台灣，想藉由學習華語的機會，可以與未婚妻及她的家人更深入交流，現場並以流利的華語向大家自我介紹。

橙僑中心主任蕭蓓如說，「台美教育倡議」執行兩年，大幅提升台美間華語與英語學習及交流機會，尤其在美國的「台灣華語文學習中心」數量越來越多，也讓更多人學習具台灣特色之華語文教學。