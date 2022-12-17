我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

表彰貢獻 經文處頒僑務榮譽職聘書

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
所有僑務榮譽職獲聘人員在洛僑中心前與黃敏境處長陳敏永主任等合影。（記者張庭瑜/攝影）。（記者張庭瑜/攝影）
所有僑務榮譽職獲聘人員在洛僑中心前與黃敏境處長陳敏永主任等合影。（記者張庭瑜/攝影）。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國僑務委員會器重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，依規定聘任僑務榮譽職人士。駐洛杉磯經濟文化辦事處15日（周四）在洛僑中心舉行新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，續為僑胞提供優質服務。

在頒獎典禮中，駐洛杉磯經文處處長黃敏境頒發聘書。獲得聘任僑務榮譽職人士包括，僑務諮詢委員：余艷濃、梁永泰、陳健邦、廖介民、林翠雲。僑務顧問：方美瓊、王潞潞、古志明、冉淑綺、杜惠莉、官慧珍、周金生、周賜軒、侯微月、曹笑蓮、陳慶恩、傅舟山、黃惠聰、楊茂生、劉雅薇、劉盧蔭、賴泱璇、韓和元、鄺松齡、張欣珠、汪蔚興、冉瑞宜、張金翼、黃美月、裴映棋、王孟恩、李彩儀、郭秀梅、陳景星、李立華、徐洸玲、陳素琴。僑務促進委員：丁永樂、巫秀珍、黃錦雲。

黃敏境表示，此次聘任僑務榮譽職人士，有對僑界奉獻良多的資深前輩，也有熱情投入的年輕一代，他們有些人在台灣出生長大、有些人來自其他地方，但都認同中華民國，對服務僑界有責任心。黃敏境期待未來僑務委員們能夠善盡責任，團結僑社，讓台灣最真、最善、最美的一面，展示給美國主流社會，促進僑界和諧，讓大家一起為台灣打拼，彰顯台灣軟實力。

橙僑中心主任蕭蓓如、洛僑中心陳敏永主任、副主任劉岱欣、鄭心茹均出席儀式。 

黃敏境致詞時多次提及僑務委員們的重要性。（吳俊毅提供）
黃敏境致詞時多次提及僑務委員們的重要性。（吳俊毅提供）
僑務諮詢委員領完證書後與黃敏境一同合影。（吳俊毅提供）
僑務諮詢委員領完證書後與黃敏境一同合影。（吳俊毅提供）
到場約有50位嘉賓，一一等待唱名上台領證書。（記者張庭瑜/攝影）
到場約有50位嘉賓，一一等待唱名上台領證書。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 洛杉磯

上一則

駕駛撞斷紅綠燈柱 10號公路交通受阻

下一則

美華銀行公會將重啟社區講座

延伸閱讀

經文處頒僑務榮譽職聘書 服務僑社彰顯台灣

經文處頒僑務榮譽職聘書 服務僑社彰顯台灣
桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市

桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市
桃園市與洛縣長堤市14日視訊簽署姊妹市合作備忘錄

桃園市與洛縣長堤市14日視訊簽署姊妹市合作備忘錄
洛台美商會年會 為企業找商機

洛台美商會年會 為企業找商機
洛台美商會年度大會 報告會務改選理事開發商機

洛台美商會年度大會 報告會務改選理事開發商機
致力慈善 幫幫忙基金會23年送出22愛心貨櫃

致力慈善 幫幫忙基金會23年送出22愛心貨櫃

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責