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旅館「招嘸人」 業者謀自救

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
出席旅館業者合影，希望共同找出最佳解決方案。（記者張庭瑜╱攝影）
出席旅館業者合影，希望共同找出最佳解決方案。（記者張庭瑜╱攝影）

近三年來全球遭受新冠疫情肆虐，「招嘸人」是許多旅館業主的共同唉歎聲。南加州台灣旅館同業公會及洛杉磯華僑文教中心12月15日（周四）共同舉辦座談會，探討勞動力短缺究竟為短期現象還是新常態，謀求自救。

在COVID大流行最初幾個月，旅館和餐飲業者遭受重大打擊，有些被迫歇業導致數以萬計的員工被解僱或留職停薪。但隨著疫情緩解，旅館和餐館重新開業時，業者們發現許多團隊成員已不願回來，在長期人手短缺之下，各大旅館產業也因此讓重振業務變成「不可能的任務」。

經濟分析師也紛紛試圖對這一現象做出解釋，稱其為「短期調整」。但從基層工作人員到經理職位，員工缺額長期不能補足，甚至沒有人來應徵，業主們面臨這種前所未見的勞動力短缺的挑戰頭痛不已。

這場研討會中，旅館公會特邀多位業主與人事管理部門經理發表意見和對應策略。同時擬定了多項員工福利計畫，提供公會會員們參考使用，希望對於留住現有員工和吸引求職人員填補職缺的目的能有所幫助。

旅館公會會長張郁芬表示，新冠大流行後，各行各業都經歷嚴重勞工短缺，因此特邀幾位業者分享經歷、員工薪資、福利政策等，提供業者參考來做更長遠的規畫。張郁芬補充，這次行業缺工是個非常特殊的情況，將會是中長期現象。原因是在疫情休工期間，員工們的心理層面發生變化，讓許多人會以更長遠的層面來思考未來。高額時薪不再是應聘的第一考量，取而代之的是以未來發展作為職業規劃的考量。因此，這次也希望藉由同業討論，共同探討出對員工最合適的福利政策及升遷制度。

洛僑中心陳敏永主任表示，當下最主要的目的是能夠讓旅館業從業者們有個交流機會，尤其是在疫情期間，旅館業受創很深，但在疫情逐漸恢復後，如何在疫後復甦，也是非常重要的課題。希望未來業者們可以持續利用高科技來增進服務所有旅客，達到節省人力、提高效率的目的。

此外，南加州台灣旅館同業公會理事長許清松、副理事長徐明豐、顧問邱垂煌、李德揚等人皆出席了本次會議。  

陳敏永主任（左二）致詞，感謝旅館公會協助同行業者解決缺工問題。（記者張庭瑜╱攝影...
陳敏永主任（左二）致詞，感謝旅館公會協助同行業者解決缺工問題。（記者張庭瑜╱攝影）

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