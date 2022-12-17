洛警傳妻性感照給同僚 被控6罪

當事人查閱丈夫手機時才發現自己多張性感照遭外流。（abc7截圖）

洛杉磯 縣警員涉嫌與同事傳閱妻子性感照、及露骨影片後，遭妻子提告。受害人於庭中多次請求法庭對被告下達限制令，更控嫌犯知法犯法、明知故犯。讓她在照片散播後，時刻感受到同事們異樣的眼光，感覺相當痛苦。目前嫌犯已被控犯六項擾亂治安輕罪，保釋金定為2萬元。

據洛縣 地方檢察官辦公室指出，現年45歲的拉馬斯 (Brady Lamas)， 未經當事人同意，在2021 年 12月至2022年1月期間與同事、朋友等人，散布多張妻子私密影音，遭妻子發現後挨告。目前被控犯六項擾亂治安輕罪，並將於在12月20日（周二）於在聖塔克拉利塔法院（Santa Clarita ）受審。

同為洛縣警員的受害人表示，自己在1月30日發現丈夫於手機軟件Kik 、WhatsApp、簡訊等通訊軟體與他人分享自己的性感照，其中許多張還是在接受隆胸手術 後回診時遭偷拍。

當事人氣憤表示，自己不知丈夫曾拍攝過任何自己的照片、及影片。就算知情也不會同意與任何人分享，她寧可丈夫狠搧她巴掌，也不願照片外流。現在他的行為就像是掠奪者一樣，狠狠吞食她的一切。而自己在閱讀留言時，更發現多名同事看完後，不忘調侃稱丈夫為幸運的男人。

目前，拉馬斯已遭警局留職停薪，返家接受調查。而洛縣警局更發出聲明稱，警局已與法院合作調查相關線索。洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）更於聲明中稱，嫌犯此舉將造成受害人持久性的情緒困擾，任何人都不該遭受這些殘忍和侵犯性的行為。而身為執法人員的嫌犯，更應該了解這些創傷。