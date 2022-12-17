我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

LAX將迎聖誕高峰 赴機場早訂車位

記者張宏／洛杉磯報導
聖誕節前後一周的洛杉磯國際機場(LAX )，每天預計會接待20萬名乘客。(LAX提供）
聖誕節前後一周的洛杉磯國際機場(LAX )，每天預計會接待20萬名乘客。(LAX提供）

聖誕節前後一周的洛杉磯國際機場(LAX )將會非常忙碌，每天預計會有20萬人次進出。為讓旅客有更好的節日體驗，機場安排了聖誕合唱團在各個航廈表演，機場警察則維持交通。LAX提醒旅客，因為停車位緊，建議大家提早到達或使用其他停車場及交通工具。

LAX預測，從16日到1月3日的冬季假期將迎來繁忙的出行期，平均每天將有20萬名乘客進出機場。中央航廈區周圍的交通車輛，預計從19日至21日單日將激增到8萬9000輛，或同比上升12%。

洛杉磯國際機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX希望旅客度過一個愉快假期，LAX創造了順暢而愉快的旅行體驗，建議旅客提前計畫好停車位並提早到達機場。

機場預計的旅行高峰期為12月16日、18日、19日、23日和1月2日，在這些日子裡，每天都有多達21萬5000名乘客進出機場。由於機場周圍交通繁忙，各個航廈的停車場預計將滿員，LAX強烈建議旅客提前在Parking.FLYLAX.com在線預訂車位，客人可通過該網站預訂LAX 經濟型停車設施的車位，及中央航廈區車位。提前預訂是旅客在機場獲得車位的唯一途徑。

旅客可考慮使用其他交通工具，包括LAX FlyAway，或在LAX經濟停車設施下車並使用那裡的免費接駁車。LAX經濟停車場提供24小時、頻繁和免費的接駁服務，並使用中央航廈區內的專用車道，提供盡可能最快的服務。

搭乘美國聯合航空公司（United Airline）或西南航空公司（Southwest Airlines）航班的乘客，也可參加LAX快捷通道計畫，該計畫允許參與的旅客在航廈（1號、7號和8號航廈）運輸安全管理局 (TSA) 的安檢區預留專用通道，15分鐘完成安檢。

為幫助旅客在假期獲得盡可能順暢的旅行體驗，LAX部署更多資源，包括來自洛杉磯交通局 (LADOT) 的額外交通管制人員、來自洛杉磯消防局 (LAFD) 的護理自行車隊及LAXceptional Courtesy (TLC) 志願者團隊，他們將在特定日期出現在航廈，為旅客提供協助並分發贈品。LAX的寵物減壓 (PUP) 志願者團隊也將為旅客服務。

LAX建議旅客在出發前，通過航空公司在線辦理登機手續。 如沒有托運行李，則不必去售票櫃檯。同時提前檢查停車選項，提前預訂停車位。訪問parking.flylax.com以獲得最優惠的價格並提前計畫停車位。通過關注FlyLAXstats推特，可全天候獲取機場停車和交通更新。

洛杉磯國際機場 LAX 警察

上一則

美華銀行公會將重啟社區講座

下一則

加州衛生廳細分亞太裔健康數據 改善醫療品質

延伸閱讀

聖誕客運高峰LAX每日20萬人次 提早到達預訂停車位

聖誕客運高峰LAX每日20萬人次 提早到達預訂停車位
年底假期將至 全美這10座機場航班最常取消

年底假期將至 全美這10座機場航班最常取消
中華文化學校聖誕晚會 多族裔同樂

中華文化學校聖誕晚會 多族裔同樂
旅遊補給站／候機找樂子 丹佛機場開放溜冰場

旅遊補給站／候機找樂子 丹佛機場開放溜冰場
LAX機場TSA人員 走私毒品判6年

LAX機場TSA人員 走私毒品判6年
感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責