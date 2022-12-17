LAX將迎聖誕高峰 赴機場早訂車位

聖誕節前後一周的洛杉磯國際機場(LAX )，每天預計會接待20萬名乘客。(LAX提供）

聖誕節前後一周的洛杉磯國際機場 (LAX )將會非常忙碌，每天預計會有20萬人次進出。為讓旅客有更好的節日體驗，機場安排了聖誕合唱團在各個航廈表演，機場警察 則維持交通。LAX提醒旅客，因為停車位緊，建議大家提早到達或使用其他停車場及交通工具。

LAX預測，從16日到1月3日的冬季假期將迎來繁忙的出行期，平均每天將有20萬名乘客進出機場。中央航廈區周圍的交通車輛，預計從19日至21日單日將激增到8萬9000輛，或同比上升12%。

洛杉磯國際機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX希望旅客度過一個愉快假期，LAX創造了順暢而愉快的旅行體驗，建議旅客提前計畫好停車位並提早到達機場。

機場預計的旅行高峰期為12月16日、18日、19日、23日和1月2日，在這些日子裡，每天都有多達21萬5000名乘客進出機場。由於機場周圍交通繁忙，各個航廈的停車場預計將滿員，LAX強烈建議旅客提前在Parking.FLYLAX.com在線預訂車位，客人可通過該網站預訂LAX 經濟型停車設施的車位，及中央航廈區車位。提前預訂是旅客在機場獲得車位的唯一途徑。

旅客可考慮使用其他交通工具，包括LAX FlyAway，或在LAX經濟停車設施下車並使用那裡的免費接駁車。LAX經濟停車場提供24小時、頻繁和免費的接駁服務，並使用中央航廈區內的專用車道，提供盡可能最快的服務。

搭乘美國聯合航空公司（United Airline）或西南航空公司（Southwest Airlines）航班的乘客，也可參加LAX快捷通道計畫，該計畫允許參與的旅客在航廈（1號、7號和8號航廈）運輸安全管理局 (TSA) 的安檢區預留專用通道，15分鐘完成安檢。

為幫助旅客在假期獲得盡可能順暢的旅行體驗，LAX部署更多資源，包括來自洛杉磯交通局 (LADOT) 的額外交通管制人員、來自洛杉磯消防局 (LAFD) 的護理自行車隊及LAXceptional Courtesy (TLC) 志願者團隊，他們將在特定日期出現在航廈，為旅客提供協助並分發贈品。LAX的寵物減壓 (PUP) 志願者團隊也將為旅客服務。

LAX建議旅客在出發前，通過航空公司在線辦理登機手續。 如沒有托運行李，則不必去售票櫃檯。同時提前檢查停車選項，提前預訂停車位。訪問parking.flylax.com以獲得最優惠的價格並提前計畫停車位。通過關注FlyLAXstats推特，可全天候獲取機場停車和交通更新。