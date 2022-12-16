聖瑪利諾市議會 2華裔就職

聖瑪利諾新任市議員羅經程宣誓就職。（記者趙健╱攝影）

聖瑪利諾市（San Marino）市議員就職典禮14日晚在市政廳舉行，兩位新科華裔 市議員羅經程和周書揚在法官見證下宣誓就職，在儀式後出席市議會討論市政。

當晚就職典禮現場座無虛席，共有三位市議員在法官的見證下宣誓就職，包括新當選的羅經程（Calvin Lo）和周書揚（Tony Chou），以及連任成功的市議員Gretchen Shepherd Romey。市長Steve Talt在儀式上致辭。

羅經程表示，上任後的首要任務是招聘市經理，希望能盡快找到合適的人選，協助聖市執行城市規畫。針對公共安全方面計畫，他指出，雖然聖市相對是一個比較安全的社區，搶劫率明顯低於其他城市，但如果社區團結得更加緊密，並且能夠不分族裔彼此合作互助，就能更高效地打擊犯罪行為。同時，聖市警方也一直努力，團結警民力量，並多次組織了公共安全議題講座。 聖瑪利諾新任市議員周書揚宣誓就職。（記者趙健╱攝影）

作為聖市史上最年輕的市議員，周書揚希望在上任後能夠利用他多維度的履歷和豐富的經驗為市議會帶來新思路。他表示，上任後的優先任務是推動市政流程清晰化和透明化，確保每位居民了解市議會的運作方式。這不只是單向的傳遞，而將提高整個市政工作效率。在吸引新商業方面，周書揚認為要從城市規劃和區域管入手，如果這些方面的城市法規沒有清晰明確的定義，或者流程太過複雜，就很難吸引新的商業業主和創新的商業模式。