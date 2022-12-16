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橙縣華商會獎學金 即起申請

記者蕭迪玉╱爾灣市報導
橙縣華人商會基金會會長童志敏宣佈2023年獎學金開始接受申請，圖左起Cynthia Chen、劉紅萍、童志敏及蔡玟慧。（記者蕭迪玉/攝影）
橙縣華人商會基金會會長童志敏宣佈2023年獎學金開始接受申請，圖左起Cynthia Chen、劉紅萍、童志敏及蔡玟慧。（記者蕭迪玉/攝影）

以南加州五縣華裔應屆高中畢業生為對象的橙縣華人商會基金會獎學金，自即日起到2023年3月15日接受申請。新年度清寒優秀獎學金有十個名額，每人每年5000元大學獎學金，連續提供四年。

橙縣華人商會基金會會長童志敏表示，橙縣華人商會成立於1989年，旗下的基金會從1995年起，為了回饋社會成立慈善基金會，為有需要的華裔子弟提供大學獎學金。自2015年開始，基金會調整獎學金額度，提高為每位每年5000元，持續四年。基金會每年選出10位得獎人，並頒贈「OCCACC Scholars」的殊榮。

童志敏表示，基金會相信，提供獎學金給予優秀華裔子弟圓大學夢，支持優秀華裔子弟完成大學教育，能對未來的社會具有更深遠的正面影響。

橙縣華人商會基金會負責法律事務的蔡玟慧律師指出，橙縣華人商會基金會申請獎學金的資格包括：父母中至少一位是華裔；家住橙縣、洛杉磯縣、聖地牙哥縣、河濱縣或聖伯納汀諾縣；家長提供兩年稅表和IRS Form 4506T；學生提供高中成績單、自傳、推薦信。

橙縣華人商會財務長Cynthia Chen說，橙縣華人獎學金基金會訂於明年４月底或５月初宣佈獲獎名單，得獎者必須親自出席6月17日頒獎晚會，有關獎學金申請及有意捐款贊助，請上網查詢: www.occaccf.org，或來電949-431-6595。

橙縣華人商會基金會會長童志敏（圖左二）宣佈2023年獎學金開始接受申請，財務長劉...
橙縣華人商會基金會會長童志敏（圖左二）宣佈2023年獎學金開始接受申請，財務長劉紅萍(左起）、法律長蔡玟慧及商會財務長Cynthia Chen也分享獎學金嚴謹的評審過程。（記者蕭迪玉╱攝影）

橙縣 華人 華裔

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