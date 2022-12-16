橙縣華商會獎學金 即起申請

橙縣華人商會基金會會長童志敏宣佈2023年獎學金開始接受申請，圖左起Cynthia Chen、劉紅萍、童志敏及蔡玟慧。（記者蕭迪玉/攝影）

以南加州五縣華裔 應屆高中畢業生為對象的橙縣華人 商會基金會獎學金，自即日起到2023年3月15日接受申請。新年度清寒優秀獎學金有十個名額，每人每年5000元大學獎學金，連續提供四年。

橙縣華人商會基金會會長童志敏表示，橙縣華人商會成立於1989年，旗下的基金會從1995年起，為了回饋社會成立慈善基金會，為有需要的華裔子弟提供大學獎學金。自2015年開始，基金會調整獎學金額度，提高為每位每年5000元，持續四年。基金會每年選出10位得獎人，並頒贈「OCCACC Scholars」的殊榮。

童志敏表示，基金會相信，提供獎學金給予優秀華裔子弟圓大學夢，支持優秀華裔子弟完成大學教育，能對未來的社會具有更深遠的正面影響。

橙縣華人商會基金會負責法律事務的蔡玟慧律師指出，橙縣華人商會基金會申請獎學金的資格包括：父母中至少一位是華裔；家住橙縣、洛杉磯縣、聖地牙哥縣、河濱縣或聖伯納汀諾縣；家長提供兩年稅表和IRS Form 4506T；學生提供高中成績單、自傳、推薦信。