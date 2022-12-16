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大華超市16日台灣糕餅禮品節

洛杉磯訊
大華超市台灣糕餅禮品節繼續。（大華超市提供）
大華超市台灣糕餅禮品節繼續。（大華超市提供）

大華超市台灣糕餅禮品節(Taiwan Pastry Festival)於感恩節周末啓幕以來，廣受顧客好評。各式各樣精緻誘人的糕點成功納入消費者的清單。12月16日這個周末，大華超市將繼續在包括南加分店的全美多家分店，進行免費試吃及花樣促銷活動，新一輪的社交媒體抽獎亦隨之開啓，帶來滿分體驗。

台灣糕餅禮品節由大華超市聯合台灣外貿協會及台灣經濟部國際貿易局，為華人顧客精選正宗台灣風味糕餅，包括最具代表性的鳳梨酥、傳統酥香的太陽餅、細膩香滑的綠豆糕，以及鹹香滿溢的蛋黃酥等傳統好味道。

台灣糕餅禮品節本周末缐下活動參與的分店及促銷活動時間是：12月16、17、 18日在大華羅蘭岡（Rowland Heights）及爾灣庫爾富路（Irvine；Culver) 分店舉行；12月17、18日在大華安那罕（Anaheim）、哈仙達岡（Hacienda Heights）、聖蓋博（San Gabriel）、聖地牙哥（San Diego；Clairemont Mesa) 分店舉行。

「買贈」活動內容：12月25日前，購物滿68元及以上（稅前）憑收銀小票領取一盒阿奇儂珍珠奶茶雪糕。另，購物滿100元及以上（稅前）憑收銀小票領取驚喜禮品。所有贈品均需憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。買贈活動僅限參與分店。

全美最大華人超市 「99大華超級市場」創立於1984年，致力將優質的亞洲風味引入美國當地社區，日常供應最高品質的產品與服務。大華全美58家分店覆蓋東西岸十個州，官網www.99ranch.com。

華人超市 聖蓋博 南加

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