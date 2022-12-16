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3.49元水仙花Trader Joe's上架 華人搶購

記者趙健／洛杉磯報導
在Trader Joe's也可以買到水仙花。（受訪者提供）
在Trader Joe's也可以買到水仙花。（受訪者提供）

年末假日季，人氣超市Trader Joe's除上架多款限季食品外，還新增了一款深受華人喜愛的植物。近日，洛杉磯多家Trader Joe's超市花卉區出現了包裝精美的水仙花，每盆只需3.49元。

該超市最近上架的水仙花包裝精美，每顆水仙花球被獨立放入梨形玻璃瓶中。這種設計不僅能確保根部充分地與水接觸，更能直觀地觀測水量，也避免了根球被泡壞。

植物達人Kelly說，水仙花屬於很好打理的植物，不需要額外特殊護理，經常換水就可以。如果想要修剪花型，可以割開花苞，讓花芽更快地生長出來，也可能會帶來更多的花朵。水仙花喜歡光照充足，但同時也耐寒耐陰，是一種非常適合室內養殖的花卉，水培或土培皆可。水仙花一般需要兩個月左右的時間開花，花期不是特別長。

在很多華人的記憶中，有了水仙花的香氣，就意味著快過年了。百花凋零的寒冬臘月，唯有家裡的水仙展翠吐芳，沁人心脾。因其正好在春節前後開花的特性，水仙又被稱作「年花」，同時也象徵著來年好運。華人J女士表示，小時候在春節前夕，家人都會提前買一些水仙花擺放在家中。這次沒想到在美國的主流超市也能買到水仙花，非常驚喜。發現Trader Joe's有賣水仙花後，毫不猶豫買下多盆，打算與朋友分享。

據資料顯示，水仙花的栽培歷史已有一千多年，是東方傳統的名花。在唐朝時從陸上絲綢之路傳入東亞，起初是作為貢品送給皇宮貴族。因其香味濃鬱，花型美觀，深受人們喜愛。

水仙花喜歡光照充足的環境，但也非常耐寒耐陰，容易打理。（受訪者提供）
水仙花喜歡光照充足的環境，但也非常耐寒耐陰，容易打理。（受訪者提供）

華人 Trader Joe's 洛杉磯

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