亞裔男疑弒母 爾灣校園內跳樓亡

屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近被發現。（UCI Maps）

橙縣爾灣加大 的教學樓外面的地上，13日驚現兩具屍體，死者分別是34歲的亞裔 男性Andrew Nguyen Doan，以及與他同住一室的77歲亞裔母親Thao Thi Nguyen。警方研判，該案屬謀殺與自殺（murder-suicide），研判Andrew先謀殺了Thao，然後跳樓同歸於盡。

爾灣警局發言人戴維斯（Karie Davies）表示，兩具屍體13日下午4點在社會科學教學樓B（Social Science Plaza, Building B)附近發現，後經調查發現兩人是母子關係。橙縣警局發言人史泰爾（Scott Steinle）指出，老婦死因尚待橙縣法醫室解剖後決定，而Doan被研判是自殺身亡，死因是來自「外傷」（external trauma）。現場沒有發現任何武器，也暫未發現有嫌疑的第三人。現場缺少目擊者，因為案發當天是學校秋季學期的最後一天，很少學生留在學校。

戴維斯稍早透露，爾灣警局此前曾接觸過男性死者，但還不能告知是因為什麼事件。

爾灣加大發言人瓦施契（Tom Vasich）表示，男性死者Andrew曾是該校生物科學專業的學生，2017到2019年間就讀，但沒有畢業。

Andrew Nguyen Doan生前所住社區的鄰居向橙縣紀事報表示，Doan是個有問題的年輕人。另一位鄰居則稱，女死者Thao Thi Nguyen被鄰居叫做泰莉沙（Theresa），人很好但很安靜，經常在前院做院子。這位鄰居表示，從未看過母子兩人吵架。

爾灣加大一學生表示，13日下午曾收到學校發布的警報短信，通知「有警察在社會科學樓附近辦案」。半小時後，他又收到新的消息表示「案件不會對師生們產生威脅」。

爾灣加大校長吉爾曼（Howard Gillman）13日晚發表公開信，他在表達惋惜的同時，也勸慰師生們不要過於擔心，「我們還在努力收集信息，以調查案件的來龍去脈，但警方已確定該案件不會對爾灣加大社區造成更深的傷害」。同時，雖然學期已結束，爾灣加大表示將為受到該案件衝擊的學生提供心理諮詢服務。

值得一提的是，爾灣加大社會科學樓並非首次發生自殺事件。早在2014年，25歲的Maxwell Chorak也曾在此跳樓自盡，Maxwell的屍體和這起案件的屍體都在同一片廣場被發現。Maxwell當時是因心理疾病自殺，他的父親深感悲痛，並發文提及兒子跳樓的地方是一處「自殺聖地」。他寫到，「這棟樓有預防自殺的磁磚，還有提供給想自殺者的急救熱線。這是所有家長的噩夢的堆積」。

爾灣警方呼籲能提供線索的民眾致電：949- 824-5223，或聯繫警探John Sanders：949-724-7233 ，或寄電郵至[email protected]）。