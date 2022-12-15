同性婚姻法生效 華人同志有話要說

洛杉磯市主計長賈佩林（左）和伴侶Zach以及他們的兩個孩子Maya和Eli，組成了一個幸福家庭。（Ron Galperin提供）

拜登總統13日下午簽署了國會上周通過的「同性婚姻法」（gay marriage law），他表示「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨。」 洛杉磯 華人同志 雖肯定新法的進步意義，但也指出這是一個兩黨妥協的產物，保護同志不夠全面和給力。

拜登在白宮南草坪上說，這項法律及其所捍衛的愛打擊了一切形式的仇恨，這就是為什麼這項法律對每個美國人都很重要。

華人彩虹協會會長丁勇（Andre Ting）說，這個法案是一個兩黨妥協的產物，因為需要爭取部分共和黨議員支持。所以，內容對於同志的保護還不夠完整，主要表現在兩個方面。

一是「同性婚姻合法化」還只是停留在聯邦層面，並沒有要求各州同步立法，承認同志婚姻合法化。雖然全美50州大多數已經承認同志婚姻，但還停留在各自為政的層面，仍有少數州堅持「一男一女」的婚姻，並沒有實現全國統一的同志婚姻合法化。民調顯示，已有70%的美國人認可同志婚姻，反對者只有三成，同婚合法化已是大勢所趨，每一個州都應該承認同婚合法化。

其次，這個「同性婚姻法」又以言論自由為藉口，允許教會不接受同志婚姻，可以不為同志婚姻提供服務。這是一種歧視 行為，不應該以言論自由、宗教自由為藉口，拒絕為同志提供服務。如果商店老闆不喜歡某個族裔，不為這個群體的消費者提供服務，這樣做可以被接受嗎？

丁勇進一步舉例，科羅拉多州一間網站設計公司老闆史密斯（Lorie Smith），拒絕為同志伴侶製作結婚啟事或網站，理由是身為虔誠的基督徒，這麼做和自己的宗教信仰不一致。這種說法就是以宗教信仰為藉口，歧視同志。雖然該州法律也禁止企業，以顧客性傾向為由拒絕提供服務。目前此案已上訴到聯邦最高法院，但由於目前保守派大法官占絕對多數，此前也曾推翻半世紀前的墮胎合法化判例，所以，他對該起歧視同婚案的審理結果並不樂觀。

即將卸任的洛杉磯市主計長賈佩林（Ron Galperin）也是一位男同志，他和另一位男伴組成了一個家庭，並且領養了兩個孩子。他在日前發表聲明，對於過去在洛杉磯主計長任內得到選民支持表示衷心感謝。同時，他也感謝自己出色的配偶Zach，以及他們的兩個孩子Maya和Eli。「因為我們一直在努力建設一個更美好的洛杉磯。在過去九年半的時間裡，還有許多其他人為我們的成就做出貢獻。非常感謝您們的合作、友誼和支持。」