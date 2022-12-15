華生校內鮮血灑白紙 評價兩極

紅色最後染滿女生身上所有的白，十分震撼。（instagram: citizensdailycn)

隨著中國防疫 政策放鬆，「白紙革命」卻沒有戛然而止，因為該運動的四項訴求尚未得到滿足。在這場運動中，除了悼念、遊行 和高舉白紙，還有很多人在探索更多元更前衛的表達方式，也引起不小爭議。

洛杉磯加大校園內行為藝術的表演現場。（instagram: citizensdailycn)

近日，在洛杉磯加大 （UCLA）的校園裡，兩名華人學生呈現了一場特別的行為藝術表演。現場鋪滿一地白紙，兩名表演者一男一女，男生身著「大白」防護服，背著「消毒桶」，桶內裝滿紅色液體。女生全身白色盤坐在地，身體和臉上也貼滿白紙，手中捧著白色雛菊。男生將紅色液體不斷噴灑在女生的周遭和全身，純潔的白色染上鮮豔如血的紅，視覺十分震撼。

該表演吸引不少路人觀賞，有人感嘆表演「美且直觀」，不禁稱讚表演者的勇氣。一位平時不太關心政治的同學表示，偶然路過看到這樣具有衝擊性的表演，讓自己開始好奇到底發生了什麼，並且想深入了解自己生活的大環境和時代。

男女表演者皆身著白色，與噴灑的紅色液體形成鮮明對比。（instagram: citizensdailycn)

該表演的圖片被上傳網路後，也引來許多解讀和評論。有網友認為，從「消毒桶」噴濺出來的水花，好像一把鋒利的刀，刺在純潔的靈魂上，這影射著中國國內的現狀。有網友引用了「中國聖女」林昭的文章表示：「這怎麼不是血呢？我們的青春、愛情、友誼、學業、事業、抱負、理想、幸福、自由，我們之生活的一切，這人的一切，幾乎被摧殘殆盡地葬送在這污穢不堪罪惡極權制度的恐怖統治之下」。喜歡該表演的網友表示，這是「不能存在在那個國土上的真正藝術」。

表演吸引許多路人駐足。（instagram: citizensdailycn)

面對如此大膽前衛的行為藝術，也有網友對該表演持反對態度，覺得表演的噱頭大於內容。有網友表示，在中國社會裡處處有真實的素材，不必在這裡奇裝異服擺拍。也有網友指出，要理智地看待問題，雖然中國尚未迎來言論自由，但防疫政策確實已經發生改變，更有網友嗆聲道「都放開了還搞什麼行為藝術」。