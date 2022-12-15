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杭廷頓灘住宅 多次「天降亂箭 」

記者趙健／杭廷頓灘市報導
這些箭出現在路邊、後院中和屋頂上。(杭廷頓灘警察局)
這些箭出現在路邊、後院中和屋頂上。(杭廷頓灘警察局)

在過去兩周，橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）有多位居民表示有狩獵箭落在自家的院子裡，還有居民在自家的屋頂上發現同樣的箭。警方呼籲民眾舉報攜有射箭裝置的可疑人員。

據杭廷頓灘警察局（Huntington Beach Police Department）描述，這些箭的長度為一英呎，被發現的地點位於Brookhurst街道和Indianapolis大道西側的居民區。約從兩周前開始，該區域的民眾陸續發現這些箭落在自家附近。

當地居民對此非常擔心，並對這一「天外飛箭」的行為表示不解。「我現在很擔心我的孩子在外玩耍時會被這些箭射中，我不明白為什麼會有人做出這種事，希望有監控攝像頭可以協助警方盡快抓住肇事者。」

警方表示，截至目前已接到至少六起同類報案，幸未有人受傷。該案目前還在調查中，沒有監控錄像記錄下任何線索。

民眾如果發現有拿著十字弓、複合弓等用於射箭的裝置的可疑人員，可通過致電714-960-8825或發送電子郵件至[email protected]與警方聯繫。希望保持匿名的舉報人可致電855-847-6227與橙縣Crime Stoppers 聯繫。

橙縣 警察

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