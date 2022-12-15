桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市

長堤市長賈西亞（Robert Garcia，前排左三）透過視訊與桃園市長鄭文燦簽訂姊妹市合作備忘錄，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排右一）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席的總統府田詒鴻國策顧問（前排左二）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長（前排左一）觀禮。（經文處提供）

在駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處協調下，桃園市與洛杉磯縣長堤 市(City of Long Beach)於美國西岸時間12月14日下午5時30分正式完成姊妹市合作備忘錄視訊簽署儀式。長堤市為桃園市繼阿拉米達縣(Alameda County)、爾灣市(City of Irvine)及聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)之後，在加州的第四個姊妹市。

桃園市長鄭文燦與長堤市長賈西 亞（Robert Garcia）透過視訊簽訂姊妹市合作備忘錄，不僅讓桃園與加州各城市的情誼更加深厚，也將在此基礎上創造更多實質交流的機會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，很高興協助促成桃園市與長堤市簽署姊妹市合作備忘錄，14日的簽約儀式也是鄭文燦市長及賈西亞市長持之以恆的努力，以及兩個市府團隊通力合作而成。透過建立姊妹市關係拓展城市合作交流，將實質深化台美雙邊關係，鞏固兩國邦誼，亦將對兩國人民的商貿往來、觀光旅遊以及教育、文化交流有全方位的助益。

黃敏境並恭賀賈西亞市長在11月8日的選舉，當選美國國會加州第42選區聯邦眾議員，期盼他未來能繼續在國會堅定支持台美友誼的強化，也竭誠歡迎將上任為眾議員的賈西亞未來能到台灣訪問，以感受台灣豐富的多元文化及人民的熱情好客情誼。

視訊簽署儀式在長堤港行政大樓舉行，由賈西亞市長主持，鄭文燦市長在桃園市府視訊與會，在長堤市現場出席觀禮的貴賓除了黃敏境，尚有長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席田詒鴻國，長堤市政府姊妹市推動委員會主席Susan Redfield，長堤港務委員會主席Sharon Weissman，及長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長、林國彥理事等。