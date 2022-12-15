桃園市、長堤市越洋視訊 結姊妹市
在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協調下，桃園市與洛杉磯縣長堤市(City of Long Beach)於美國西岸時間12月14日下午5時30分正式完成姊妹市合作備忘錄視訊簽署儀式。長堤市為桃園市繼阿拉米達縣(Alameda County)、爾灣市(City of Irvine)及聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)之後，在加州的第四個姊妹市。
桃園市長鄭文燦與長堤市長賈西亞（Robert Garcia）透過視訊簽訂姊妹市合作備忘錄，不僅讓桃園與加州各城市的情誼更加深厚，也將在此基礎上創造更多實質交流的機會。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，很高興協助促成桃園市與長堤市簽署姊妹市合作備忘錄，14日的簽約儀式也是鄭文燦市長及賈西亞市長持之以恆的努力，以及兩個市府團隊通力合作而成。透過建立姊妹市關係拓展城市合作交流，將實質深化台美雙邊關係，鞏固兩國邦誼，亦將對兩國人民的商貿往來、觀光旅遊以及教育、文化交流有全方位的助益。
黃敏境並恭賀賈西亞市長在11月8日的選舉，當選美國國會加州第42選區聯邦眾議員，期盼他未來能繼續在國會堅定支持台美友誼的強化，也竭誠歡迎將上任為眾議員的賈西亞未來能到台灣訪問，以感受台灣豐富的多元文化及人民的熱情好客情誼。
視訊簽署儀式在長堤港行政大樓舉行，由賈西亞市長主持，鄭文燦市長在桃園市府視訊與會，在長堤市現場出席觀禮的貴賓除了黃敏境，尚有長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席田詒鴻國，長堤市政府姊妹市推動委員會主席Susan Redfield，長堤港務委員會主席Sharon Weissman，及長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長、林國彥理事等。
長堤市為洛杉磯縣第二大城(僅次於洛杉磯市)，人口約50萬人，城市以港口貨運、物流產業、航空產業與汽車產業見長，與桃園市的重點發展產業相似。長堤港為全美第二大港口，而長榮海運在長堤港的碼頭是長堤港第二大卸貨碼頭。此外，長堤市與波音公司合作密切，而台灣重要的兩家航空公司－中華航空與長榮航空的基地就在桃園。未來桃園航空城計畫將結合航太產業及物流產業，相信藉由姊妹市關係，兩個城市將能在這些產業項目攜手合作，共創商機、互利雙贏。
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