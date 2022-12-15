聖瑪利諾學區教委張志堅 第6任就職設3目標

聖瑪利諾學區教委張志堅宣誓就職第六任，續為學區打造更好未來。（記者丁曙／攝影）

聖瑪利諾學區 （San Marino USD）華人教委張志堅13日晚在學區會議室宣誓就職第六個任期，並且在學區歷史上創下了紀錄。他表示新任期他設立三項目標，在初中和高中設立心理健康服務中心（Wellness center），堅持學術第一落實四A，以及培養新生代教委。

聖瑪利諾學區教委朱秀芳宣誓就職。（記者丁曙／攝影） 聖瑪利諾學區教委林佩珊宣誓就職。（記者丁曙／攝影）

當晚共有四位教委同時宣誓就職，包括張志堅（C. Joseph Chang）、朱秀芳（Shelley Ryan）、林佩珊（JOANNA LAM）、以及特別選舉2年任期的姬兒（FRANCESCA GILL），宣誓儀式有學區教育總監 De La Torre博士主持。當總監介紹張志堅持，特別提到他已經在學區教委會整整服務了20年，今天開始了第21個年頭，在聖瑪利諾學區教委會歷史上創下了一 項紀錄，現場全體人士報以熱烈掌聲，感謝他持之以恆的奉獻。

聖瑪利諾學區教委姬兒宣誓就職。（記者丁曙／攝影）

張志堅受訪表示，這是他第六個教委任期的開始，也是社會進入後疫情的階段。當下學區突出的問題之一是疫情對學生和家長造成的心理壓力（Mental problems）。因此，他將設立和開發聖瑪利諾高中（SMHS）與中學（HMS）的心理健康中心服務項目，安排心理醫生為學生和教職員提供諮詢和心理輔導，化解思想負擔，放鬆投入學習和教學。除了學區現有的專職顧問，他還將應用自己的醫護資源幫助學生，例如，華埠健康服務中心，南加大（USC）醫院及杭庭頓醫院等。

其次，繼續堅持學術第一的原則，落實四A（Academic學術、Athletic運動、Arts藝術、activities課外活動），推進聖瑪利諾高中同巴沙迪那學院（PCC）合作，建立雙重註冊計畫（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分，以及開展沉浸式雙語教學，提高大學升學率。

最後，他要培養中青年加入教委的行列，傳承教委事業。過去四年中有兩位教委任內中途離場，他希望物色對教育事業真正有熱誠的新一代接棒，在自己退休之前做好傳承工作。

自2001年首度當選聖瑪利諾學區教委以來，以自己的服務熱情、教育經驗、社區人脈、醫務資源，全心投入教委工作，20年來連選連任，受到學生、家長和選民的普遍肯定。未來他仍將一如既往，繼續為學區奉獻。