哈岡學區教委郭志 宣誓就職

哈岡學區華裔教委郭志（左四）宣誓就職。（受訪者提供）

當選聖蓋博 谷東區哈仙達岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD 簡稱：哈岡學區）教委的郭志（Gino Kwok），13日在學區教委會宣誓就職。

宣誓儀式由加州民主黨籍參議員亞楚萊塔（Bob Archulate）主持，郭志的家人也在現場見證宣誓儀式。學區教師協會、多個團體代表均到場觀禮並祝賀。

郭志是再次獲選教委。他在學區改為分區競選後，再度參選第四選區教委，以超過74%得票率大幅領先對手。他表示，再次當選，會更關注在教委會提出政策，提高學生教學品質，讓更多學生進入理想大學。

郭志此前於2011至2020年擔任哈岡拉朋地學區教委，兩次就任教委會主席。他是出庭律師和法學教授，他表示，能夠再次獲選感謝選民支持信任，服務大家是自己的榮耀。他過去擔任教委期間，將加州大學 獲准的數學和科學教育項目，在學區推廣實施，設立暑期數學課程，豐富學生學習內容。

郭志並是學區第一位當選加州學校董事會（CSBA）主席的教委。CSBA代表加州1000個學區，5000名學區教委和620萬名公立學校學生。

郭志出生於薩爾瓦多（El Salvador ），父母都是華人。他就讀哈岡學區，從小學升入高中，之後在南加州大學法學院畢業，擔任20餘年出庭律師。他和太太育有一女，女兒也就讀哈岡學區。