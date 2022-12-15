洛城新語／美能源重大突破將改變世界

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美國能源部 部長Jennifer M. Granholm和勞倫斯利佛摩國家實驗室13日聯合宣布，核融合(核聚變)能源研究獲重大突破，在輸入2.05兆焦耳能量後，產出3.15兆焦耳能源，突破之前美歐和中國研究，能源輸入無法大於產出，且過程難以控制的瓶頸，象徵人類歷史首次出現可控的核融合，為世界「無限清潔能源」帶來新希望。

這個被稱為能源領域的「聖杯」，被美國拿下了。許多國家都在努力，中國也有所謂「人造太陽」實驗，號稱突破1兆焦耳。美國的實驗超越2兆焦耳，有華裔專家解讀，勞倫斯利佛摩國家實驗室的雷射(激光)設施有一個體育場大，是全球最大、能量最高的雷射系統，它利用超強雷射光束，產生與太陽內部或核武器爆炸類似的1億度高溫，刺激核融合，釋出大量能源。

能源部長說，這個重大突破距商業運轉使用還需數十年，但應不至於等待50、60年。專家解讀，這次成功突破有兩個重大意義，一是新能源獲突破，二是核武研發不靠試爆後，這次試驗結果可援引用在核武研發上，對中俄產生新威懾效應。在美中競爭日趨激烈下，美國的宣布意義非凡，不只意味科技輾壓中俄，領導世界的地位也更鞏固。

靠核融合取得能源，和石化燃料最大不同，是不產生二氧化碳排放造成地球暖化，也不像目前靠核分裂發電，產生核廢料成棘手難題。據說核融合可控制，但是否須像核分裂一樣，需要大量冷卻水，否則一旦災變會構成重大災害，還待專家解惑。

但核融合需要的氫，地球上取之不盡，產生的廢料是氦，不會破壞地球環境。一旦商業運轉後，人類可能像科幻小說享受無盡的乾淨能源，不再擔憂石化能源枯竭，或爭論汽油車或電動車誰比較好等問題了。

美國這項突破，既是國家最高機密，也是未來世紀全球競爭重點之一。它意味美國如保持領先，將宰制世界能源，各國須付費使用美國研發的專利設備。最擔憂的應是中東產油國，真主阿拉賜予的龐大石油 、天然氣 ，即使數十年內開採不完，但人類可能抛棄使用它，改用取之不盡、用之不竭的清潔新能源了。

世界杯足球賽正如火如荼決賽，阿拉伯國家土豪作風全球矚目。如果將來石油、天然氣進帳沒了或少了，中東土豪國包括俄羅斯要靠什麼維持國家財政和民眾生活？是否因此發生戰爭？我們不必杞人憂天，但新能源必將重畫世界地緣政治和商業版圖，或許2050年前後，大變局將到來。

能源近數十年來，一直主宰著國際秩序和國家強弱，幾次戰爭也和能源有關。有人說，這次美國花35億美元，產生的電量只夠燒開20壺水，但它的意義太重大。今年國防授權法案中，這個項目將獲得有史以來最高的6.24億元撥款，如能成功，美國真的要再度偉大了。