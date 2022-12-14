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賣芬太尼致人於死 男子判11年

記者啟鉻／雷德蘭報導
內陸一名居民向人出售致命芬太尼，導致死亡獲刑。（警方提供）
內陸一名居民向人出售致命芬太尼，導致死亡獲刑。（警方提供）

南加內陸一名居民涉嫌向卡利梅薩市（Calimesa）36歲男子出售致命毒品芬太尼，導致該男子死亡。近日被告獲刑11年。

被告奧維特（Gregory Robert Oviatt）35歲，雷德蘭市（Redlands）居民，11月間向河濱縣地檢署透過認罪協議認罪，承認多項罪名，包括殺人罪。作為交換條件，檢方撤銷了對被告二級謀殺罪的指控。在班寧（Banning )司法中心，高等法院法官辛格頓（Mark Singerton）確認所有認罪條款，並判處被告最高刑期。

被告奧維特是警方在對死者洛佩茲（Eric Lopez）案件調查後被逮捕的。奧維特與多人自2021年2月以來，涉及多起芬太尼交易致死命案。據河濱縣警局警官馬庫斯（Ryan Marcuse）說，警方在歷時二個月調查後，認定奧維特與洛佩茲死亡案有關。1月27日上午，警方與急救人員趕往Brookside街附近的一處民宅，報警說有人心臟驟停，情況危急。

到達現場後，警方發現洛佩茲已經死亡。警方表示，法醫處報告顯示，死者由於生前吸食致命芬太尼，導致死亡。調查確認被告向受害者提供了大量致命芬太尼。奧維特於3月20日在市區橡樹谷路被拘捕，沒有反抗。

據法庭文件顯示，被告先前曾被控重大盜竊、藏匿違禁品及肇事後逃逸等罪名。

河濱縣警局警官表示，自2022年初至今，縣域涉及芬太尼的死者有大約415人，2021年該數字剛過400人，較比2016年增加200倍。

聯邦疾病防治中心5月公布的統計數據顯示，2021年因藥物過量致死者約有10萬8000人，其中芬太尼中毒死亡數超過8萬人。

聯邦疾病防治中心 南加 毒品

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