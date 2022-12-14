仇亞增 華人學防身術自保

教練教導民眾自衛的招數和方法。(主辦單位提供)

羅省中華會館福僑會與族裔聯盟（T.C.B.U.A-They Can't Burn Us All）旗下的BRAVE志願者們，11日晚間7時在羅省中華會館禮堂聯合舉辦對抗犯罪防衛練習講座，現場穿著胸前寫著「BRAVE」的九位志願者擔任教練，教導大家如何在緊急情況之下，做出最基本的防衛，並安排一對一肢體上的實際練習。當晚，在紐約創辦族裔聯盟的China Mac恰好在洛杉磯 出差，也來到現場協助教學。

講座非常成功，與會者都認真投入，無論年齡大小，每一個人都使出渾身解數，做到老師要求的動作，現場笑聲不斷。福僑會會長梁國輝表示，這兩年來，針對亞裔 的仇恨犯罪和搶劫事件愈來愈多，最近還經常發生亞裔在日正當中，眾目睽睽之下當街被搶的新聞，因此特別邀請T.C.B.U.A教練教導民眾如何在日常生活中避免危險，以及當意外一旦發生時又該如何應對，盡可能的保護好自己。

教練告訴大家，亞裔必須改變過去的形象，包括安靜、怕事、走到哪都是低著頭，唯恐被人注意或是與人眼光交錯等。現在這些習慣不僅不能讓大家繼續享有自掃門前雪的安全，相反的還會成為歹徒挑選的對象。所以，華人必須表現出自信，大聲的表達自己，包括練習大聲的呼救「HELP」和「STOP」。

從關於搶劫的報導中，可知大多數被襲擊的目標都是行動力比較弱小的老人家和女性，歹徒多數是找膽怯的弱者下手。所以，走路時不要低著頭，縮手縮腳的，以為這樣就可以避免歹徒的覬覦，其實是更容易成為歹徒的目標。 教練教大家如何抬頭挺胸，不要害怕和陌生人有眼神接觸，但也不要盯著對方，只是與來者的眼光短暫接觸，避免有挑釁的意味。

日常的生活中，首先是提高自我保護意識， 降低成為受害者的風險。教練告訴大家，盡量避免晚間出門，不得不外出時，一定要找同伴一起，以免落單成為目標。此外，無論白天還是晚上，都要選擇比較安全的路線和人多的地方；黑暗的地下停車場、小巷子、黑暗的角落等，都要避免。

同時，只要是在公共場所，就要不斷注意周圍環境，行走時、等人時最好不要看手機 、打電話和用耳機聽音樂等，而是保持隨時張望四周，確保沒有可疑的人接近。很多的襲擊是沒有跡象可循的，就靠個人的警覺性，所以收起手機，把注意力放在周圍的環境上。

一旦不幸被襲擊時如何自衛？教練教導大家用兩手和手肘在頭頂做出尖形屋狀，這樣可以護住頭部和臉部，避免被打傷，同時也可以用腿踢對方要害的部位，手掌根可以攻擊對方的腮部，讓歹徒遠離，以及盡量大聲的喊「HELP」和「STOP」。一旦被襲擊摔倒在地，也要保持面向歹徒，用手和腿讓對方無法近身，並伺機站起來逃開。

胡椒噴霧器有助於防身，在許多商店都可以購買，教練教導大家先在室外空曠處試噴一下，了解如何使用。通常歹徒看到你手持防狼噴霧器就會走開。別忘了檢查有效日期和定期測試，以免需要時不會使用和失效。

最後教練提醒大家，自衛的技巧是在不得不反擊下使用，最終目的是讓自己有機會脫困，但需要在家反覆練習，才能在有需要時發揮出來。