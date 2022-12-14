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黃柳霜紀念幣 加州財務長馬世雲讚殊榮

記者趙健／羅蘭岡報導
紀念幣交換活動現場合影。（受訪者提供）
紀念幣交換活動現場合影。（受訪者提供）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）偕同加州參議員亞楚萊塔（Bob Archuleta）、洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），10日在羅蘭岡社區中心舉辦紀念幣交換活動，以此慶祝好萊塢傳奇華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）的頭像，被印製在25美分硬幣上。現場吸引近300人參加，多位政商界人士到場支持。

馬世雲表示，黃柳霜是首位獲此殊榮的華人，對於華人社區意義非凡。這樣的慶祝活動不僅體現華人對美國的貢獻得到認可，也將此項殊榮分享到其他族裔群體，從而擴大了華人群體的影響力，也激勵更多華人做出貢獻。

黃柳霜25美分紀念幣。(美國鑄幣局)
黃柳霜25美分紀念幣。(美國鑄幣局)

黃柳霜1905年出生於洛杉磯，父輩在華埠經營洗衣店。她青少年時期就已出道，共參演超過60部電影，其中包括不少默片。黃柳霜在演藝圈內廣受好評，好萊塢星光大道上就留有她的名字。1961年黃柳霜離世時，紐約時報的訃聞稱她是好萊塢黃金時代中令人難以忘記的角色。

黃柳霜紀念幣是美國鑄幣局（U.S. Mint）的「女性紀念幣項目」（American Women Quarters Program）的其中之一。鑄幣局同時還選擇另外九位來自不同族裔背景的傑出美國女性，將陸續發行紀念她們的25美分硬幣。

現場還安排了精采紛呈的傳統舞蹈表演。（受訪者提供）
現場還安排了精采紛呈的傳統舞蹈表演。（受訪者提供）

華人 好萊塢 加州

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