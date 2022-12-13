600多寄養兒童及家人 歡度假日派對

洛杉磯縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）（中）、洛杉磯縣消防局的工作人員們和孩子們享受快樂時光。（受訪者提供）

洛杉磯 縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）12月10日（周六），與洛縣 兒童與家庭服務部、洛杉磯縣消防局和其他合作夥伴，一起為 600 多名寄養兒童及其家人在加州知名主題樂園 六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）度過一個難忘的假日。

洛縣第五區縣政委員巴格說，當天的一切都是為了給那些生活受到寄養系統、及其照顧者影響的孩子們帶來假期的樂趣。正是因為社區合作夥伴和縣部門的支持和齊心協力，為縣裡照顧的孩子們帶來歡樂，才有了這次慶祝活動。 希望當天活動結束後離開的每個孩子，懷裡抱著的不僅是免費的玩具，而是一生難忘的快樂回憶。

六旗魔術山公園總裁唐麥考伊 (Don McCoy) 說，他們非常榮幸能在巴格舉辦的年度寄養假日派對上再次與她合作，巴格一直是該公園的重要合作夥伴和倡導者。被她對社區的熱情和奉獻精神所鼓舞，並認為能夠在這次特別活動中回饋社區是一種榮幸。

孩子們在樂園中和聖誕老人互動、與超級英雄合影、乘坐過山車、享用午餐並挑選免費玩具，所有孩子都興奮不已，臉上洋溢著燦爛的笑容。

洛杉磯縣消防局的消防員和救生員穿著制服，協助安排當天玩具分發的後勤工作，並幫助將玩具分發給參加活動的數百名兒童。 洛杉磯縣消防局臨時隊長 Anthony C. Marrone 說，每年，該部門都期待成為傳遞歡樂和實現節日魔法的一部分，他想不出比巴格的暖心活動更好的方式，來展示消防局對社區中每個人的真正關心。