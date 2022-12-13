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洛杉磯乒乓球公開賽激烈纏鬥 馬金寶奪冠

記者王若然／洛杉磯報導
賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右一），賽事創會主席徐永泰（右二）為冠軍馬金寶（左二）頒發獎杯和獎金支票。（葉安利提供）
賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右一），賽事創會主席徐永泰（右二）為冠軍馬金寶（左二）頒發獎杯和獎金支票。（葉安利提供）

2022洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open）11日圓滿落幕。在當晚進行的單打八強賽中，寇磊和馬金寶進入決賽，最終馬金寶以4比2擊敗寇磊，贏得2022洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍。

當晚決賽激烈異常，在決賽中，馬金寶先拿下一局，1比0領先；後來寇磊奮起直追，以2比1反超馬金寶；之後馬金寶又贏得一局，2比2平手。接著馬金寶再追一局，反超寇磊，比分3比2；最後馬金寶再追下一局，連勝三局，以4比2贏得單打決賽。

當晚八強賽緊張激烈，尤其是決賽過程更是扣人心弦。在場觀看賽事的公開賽首席執行官葉安利說，「每一局都是纏鬥到最後關頭才分勝負，比賽過程緊張刺激。」

八強賽中，寇磊淘汰澳洲選手林旭奇，王維淘汰張相晶，馬金寶淘汰波蘭選手Daniel Gorak，周昕淘汰斯里蘭卡選手Udaya Ranasingha。在半決賽中，馬金寶以4比3力壓周昕晉級決賽；寇磊以4比1戰勝王維晉級決賽。

單打比賽的冠亞軍分獲獎金1萬元和5000元。最後的八強並都有獎金。

洛杉磯乒乓球公開賽被美國乒乓球協會認證為三星級，10日在市中心小東京的寺崎武道馆（Terasaki Budokan）拉開戰幕，共有來自美、加兩地240餘名選手參加，總獎金額近3萬元。

賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右二），賽事創會主席徐永泰（...
賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右二），賽事創會主席徐永泰（右一）為亞軍寇磊頒發獎杯。（葉安利提供）

洛杉磯 澳洲 斯里蘭卡

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