洛城新語／裁員潮下就業寒冬或許不太冷

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一波未平一波又起，美國多家科技巨頭宣布千人以上的裁員 計畫。南加地區眾多科技公司也受到衝擊，不少華人受此影響面臨重新求職。這波駭人聽聞的「裁員潮」讓人不免擔心：美國就業 市場是否將迎來寒冬？

馬斯克在收購推特（Twitter）後稱要將員工人數砍半，這意味著約3000多名員工將面臨失業危機；臉書母公司Meta、亞馬遜(Amazon)均裁員萬人；外送平台DoorDash、支付系統Stripe裁員人數上千；連地產公司Redfin也關閉了RedfinNow業務，計劃裁員13%。據彭博最新數據，這波科技公司總裁員規模達3萬人以上，該人數約占美國非農就業人數的0.02%。

實際上，這一切也許並沒有看上去的這麼糟。

首先，儘管聳人聽聞的裁員數字在這些日子裡此起彼伏，但實際上，僅憑藉這些並不能坐實整個就業市場徹底衰退。這些科技公司雖然擁有巨大的市場規模，但整體來看，在勞動力市場上實際占比卻並不高。從最新公布的11月非農數據來看，近期裁員頻發的科技行業只占總非農就業人口2.6%。

其次，當前勞動力市場職位空缺率仍然較高，平均每兩個空缺職位對應一個失業者。在科技公司所屬的專業商業服務領域，職位空缺率較之前依然增加，並高於疫情前水平。這就意味著，即使被裁掉的科技行業員工仍有較大機會找到工作。

除此之外，從失業金 申領數據也能看出，科技行業裁員的影響實屬有限。無論是初次申請失業金人數，還是持續申領失業金人數，當前的數值都低於疫情前水平。對此現象，較為合理的解釋之一是這些失業者可以迅速「找到下家」，不至於徹底失業。這也可以從11月的失業率數據裡得到印證——失業率仍然維持在3.7%，這是近50年來的低點。一位剛剛失業的華人產品經理說：「被辭退後，雖然想短時間找到知名的科技大公司比較困難，但是小公司的工作機會卻是源源不斷。」

另據美國最新就業報告顯示，11月全美平均時薪增速有所加快，月增0.6%，遠超市場預期的0.3%的增幅，創今年以來最高水平。由此也不難看出，就業機會的敞口依然大開。

況且即使在當下，並非所有的大型企業都在減員。比如Tiktok就在這股「裁員浪潮」中逆流而上，招兵買馬。顯見裁員潮下的寒冬並不那麼冷。