我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

瑪麗皇后號12月15日重開 「免費導覽」先搶先得

記者朱敏梓／洛杉磯報導
瑪麗皇后號將於12月15日重新向公眾開放。(瑪麗皇后號官網)
瑪麗皇后號將於12月15日重新向公眾開放。(瑪麗皇后號官網)

經過一個夏天的成功維修，洛杉磯知名景點，位於長堤市（Long Beach）的瑪麗皇后號 (Queen Mary) 郵輪，終於將在12月15日（周四）重新向公眾開放。2020年3月疫情爆發以來，瑪麗皇后號就一直處於關閉狀態。

今年早些時候，長堤市宣布對這艘船進行另一輪重要維修，目前正進入維修最後階段。在維修階段，瑪麗皇后號雖然不對公眾開放，但仍可用於拍攝和特別活動，這有助於產生收入來支持船舶運營。

長堤市長羅伯特加西亞（ Robert Garcia）說，他很高興歡迎遊客回到瑪麗皇后號，並再次與社區分享這個地標的美麗和歷史，「我感謝市政府工作人員在整個關鍵維修過程中的奉獻精神，以確保船舶的安全和保存」。

瑪麗皇后號餐廳。(瑪麗皇后號官網)
瑪麗皇后號餐廳。(瑪麗皇后號官網)

瑪麗皇后號還將對公眾開放限時免費遊，遊客將能免費參加一小時的導覽遊，並能再次漫步在風景優美的長廊甲板和華麗的觀景酒吧，以及欣賞長堤市中心海岸線的美景。標牌還將註明船舶周圍正在進行何種維修，讓客人快速了解自2020年3月船舶關閉以來發生的情況。免費限時遊將採取預約制，先到先得。

瑪麗皇后號預計於2023年初安裝11個艙底排水平台，這些平台是關鍵的安全部件，如果發生突發事件，它們將排出多餘的水。同樣在2023年初，該市預計將完成兩台鍋爐和熱交換器的安裝，這將允許熱水用於烹飪、清潔和衛生。長堤市自2021年6月從前承租單位 Urban Commons 手中恢復對該船的控制以來，一直在努力解決這些急需的更新問題。

瑪麗皇后號酒吧。(瑪麗皇后號官網)
瑪麗皇后號酒吧。(瑪麗皇后號官網)

瑪麗皇后號自1967年以來一直停泊在長堤港口，幾十年來一直以優雅的客運交通工具而聞名，在第二次世界大戰中被稱為「灰色幽靈」運兵船，也被稱為邱吉爾（Winston Churchill）的「海上總部」，是英國首相出差時進行重要工作的場所。自約55年前在加州停靠以來，這艘郵輪一直作為酒店、餐飲目的地，以及慶祝節日和特別活動的場所。

瑪麗皇后號臥艙區長廊古色古香。(瑪麗皇后號官網)
瑪麗皇后號臥艙區長廊古色古香。(瑪麗皇后號官網)

長堤 郵輪 加州

上一則

首屆電影產業大會 中美合作再次活絡

下一則

星巴克當紅飲品 擅用點單變半價

延伸閱讀

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑
凌晨五點的威尼斯

凌晨五點的威尼斯
洛縣1歲女嬰屍體在河道發現 疑被父親殺害

洛縣1歲女嬰屍體在河道發現 疑被父親殺害
西方限制俄油上限60美元 土耳其外海油輪大排長龍

西方限制俄油上限60美元 土耳其外海油輪大排長龍
長堤3男入室搶劫 槍指1女3幼兒

長堤3男入室搶劫 槍指1女3幼兒
南加長堤1民宅 3男入室搶劫 1女3幼兒被槍指

南加長堤1民宅 3男入室搶劫 1女3幼兒被槍指

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿