瑪麗皇后號12月15日重開 「免費導覽」先搶先得

瑪麗皇后號將於12月15日重新向公眾開放。(瑪麗皇后號官網)

經過一個夏天的成功維修，洛杉磯知名景點，位於長堤 市（Long Beach）的瑪麗皇后號 (Queen Mary) 郵輪 ，終於將在12月15日（周四）重新向公眾開放。2020年3月疫情爆發以來，瑪麗皇后號就一直處於關閉狀態。

今年早些時候，長堤市宣布對這艘船進行另一輪重要維修，目前正進入維修最後階段。在維修階段，瑪麗皇后號雖然不對公眾開放，但仍可用於拍攝和特別活動，這有助於產生收入來支持船舶運營。

長堤市長羅伯特加西亞（ Robert Garcia）說，他很高興歡迎遊客回到瑪麗皇后號，並再次與社區分享這個地標的美麗和歷史，「我感謝市政府工作人員在整個關鍵維修過程中的奉獻精神，以確保船舶的安全和保存」。

瑪麗皇后號餐廳。(瑪麗皇后號官網)

瑪麗皇后號還將對公眾開放限時免費遊，遊客將能免費參加一小時的導覽遊，並能再次漫步在風景優美的長廊甲板和華麗的觀景酒吧，以及欣賞長堤市中心海岸線的美景。標牌還將註明船舶周圍正在進行何種維修，讓客人快速了解自2020年3月船舶關閉以來發生的情況。免費限時遊將採取預約制，先到先得。

瑪麗皇后號預計於2023年初安裝11個艙底排水平台，這些平台是關鍵的安全部件，如果發生突發事件，它們將排出多餘的水。同樣在2023年初，該市預計將完成兩台鍋爐和熱交換器的安裝，這將允許熱水用於烹飪、清潔和衛生。長堤市自2021年6月從前承租單位 Urban Commons 手中恢復對該船的控制以來，一直在努力解決這些急需的更新問題。

瑪麗皇后號酒吧。(瑪麗皇后號官網)

瑪麗皇后號自1967年以來一直停泊在長堤港口，幾十年來一直以優雅的客運交通工具而聞名，在第二次世界大戰中被稱為「灰色幽靈」運兵船，也被稱為邱吉爾（Winston Churchill）的「海上總部」，是英國首相出差時進行重要工作的場所。自約55年前在加州 停靠以來，這艘郵輪一直作為酒店、餐飲目的地，以及慶祝節日和特別活動的場所。