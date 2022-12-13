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首屆電影產業大會 中美合作再次活絡

記者張宏／洛杉磯報導
第一屆世界電影產業大會主席和創始人王海歌。（記者張宏／攝影）
第一屆世界電影產業大會主席和創始人王海歌。（記者張宏／攝影）

因為疫情停滯三年的好萊塢和中國電影的對話，隨著中國防疫政策放鬆而開始活躍，第一屆世界電影產業大會（World Film Industry Conference）日前在聖塔蒙尼卡舉辦。來自好萊塢和中國的電影菁英和專家齊聚一堂，參與院長論壇、製片人論壇和視聽科技論壇，看好未來串流媒體的前景。

大會主席和創始人王海歌表示，因疫情和國家地緣關係緊張等問題，世界電影產業處於一個關鍵轉折點。文化領域和政府領導人需要共同努力，制定長期的政策和戰略，以振興遭受重創的全球文化產業。電影產業大會將電影人聚集在一起，一起探討如何應對行業危機和對未來的展望。通過電影這個共同語言，推動中美關係向著共同的目標前進。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影學院院長Brian Kite。（記者張宏／攝影...
加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影學院院長Brian Kite。（記者張宏／攝影）

曾有中美合拍經驗的導演Rob Minkoff表示，即使有阻力，他看到中美電影人依然有欲望合作，觀眾也依然在尋求有趣的故事。目前他也在籌備拍攝「霸王別姬」的音樂劇版，又將是一次中美深度合作。

製片人William Mundell表示，他也在製作一部將由導演吳宇森執導的合拍片，憑藉過去與中國合作的經驗，他知道如何避開敏感話題，集中展現兩國之間人與人的交流和友誼，對中美合作未來抱有樂觀的態度。

中國導演胡雪樺從上海趕來參加大會，他認為Netflix與韓國的深度合作給了中國電影人很好的榜樣，希望日後有更多中國影視作品可通過串流媒體的方式發行到海外。

到場嘉賓多是知名電影學院教授、好萊塢製片人和導演。包括南加州大學（USC）電影學院院長Elizabeth Daley、洛杉磯加州大學（UCLA）電影學院院長Brian Kite、美國電影學院院長兼執行副院長Susan Ruskin、前奧斯卡主席、好萊塢電影製片人Bill Mechanic等。

論壇上探討的主題包括：疫情之後全球機遇和世界電影業面臨的挑戰、串流媒體電影電視的發展、數位經濟合作；電影就業機會業和海外求學機會等。專家們預測，到2027年，全球電影市場規模將達到1000億元，電影從業人員將超過1000萬人，而串流媒體規模占比將首次超過影院。

電影 導演 好萊塢

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