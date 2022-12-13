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寵物專題／她收養哈士奇 退休生活不單調

記者啟鉻／洛杉磯報導
羅蘭岡霍女士和先生領養寵物哈士奇。（受訪者提供）
羅蘭岡霍女士和先生領養寵物哈士奇。（受訪者提供）

霍女士居住羅蘭岡，是一位愛護動物人士。她說，2020年8月，領養了一隻哈士奇，也稱二哈，名字是Blue。她說，感覺是緣分的安排，讓她能夠擁有Blue，退休生活不單調。

霍女士表示，她退休在家，先生來往於美國、香港做生意很忙。2020年疫情發生後不久，她去內陸一家朋友經營的農場幫忙處理一些文件，農場上的物業出租給一些墨西哥移民。她看見墨西哥一家門前鐵籠子裡關著一隻哈士奇狗。看起來很可憐，渾身很髒，因天氣熱，也沒有活力。

霍女士平時就喜歡協助保護動物人士，覺得應該為這隻哈士奇做些什麼。當她靠近籠子時，哈士奇站起來似乎在向她求救。她說，當時心裡很難受，就詢問墨西哥工人，誰是狗的主人，對方說可能是叔叔的，但不置可否。霍女士返回家後，卻總是放不下被關著的哈士奇。她說，似乎她和這隻哈士奇之間有種緣分。

過了幾天，她再次到朋友農場，以保護動物人士身分，詢問狗的主人是否有資格許可，以及為哈士奇是否注射各種所需疫苗等。對方都無法回答。於是她表示，要報警處理。對方看到她要找警察，就允許她將哈士奇帶回家，並隨後表示可以由她收養。

霍女士將哈士奇帶回家，給牠洗浴，整個煥然一新。她說，哈士奇有一雙藍色眼睛，毛色是銀灰色，非常漂亮。經過幾天精心餵養護理，哈士奇完全沒有先前無精打采，而是在新家非常活躍，似乎對新的環境很滿意。她也為收養的哈士奇辦理了各種合法手續。

霍女士說，現在平時她就帶著Blue散步，意外的是Blue回頭率超高，很多人說Blue真漂亮。先生返家後對Blue也很喜歡，由於牠很聰明，互動很多。她說，有了哈士奇陪伴，平時也不感覺退休生活單調了。

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