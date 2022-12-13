寵物專題／獨身「貴族」住公寓 養貓兔不擾民
居住蒙特利公園市（Monterey Park）林先生是一位單身「貴族」。他在疫情期間領養了寵物貓、兔。他說，之所以未領養大型犬，並非自己不喜歡，主要是自己住公寓，膽心打擾其他人。自從領養寵物後，他覺得生活更充實了，不覺得孤單，而且更有愛心了。
林先生從事國際電商，平時工作很緊張，尤其是在疫情期間，業務壓力很大。一天，他在朋友家看到一隻流浪貓，體質很弱，似乎有病，看起來很可憐，想到自己也想收養寵物，就將這隻流浪貓帶回家。經過細心調養，流浪貓恢復體力，恢復往日活力，看起來非常可愛。他說，若流浪貓不加以保護，就會被野獸吃掉。或者被市府動物管理執法人員捕獲，最終結局可能是安樂死。林先生領養的兩隻寵物兔，也是從朋友處獲得的。
林先生現在已經有了四隻寵物貓，兩隻寵物兔。感覺開心多了。平時有空就與牠們互動，他精神很放鬆。其中一隻寵物貓很聰明，可以聽從他的指令，互動很多。兔子很安靜，有時會跑過來依偎在身旁，非常可愛。通過收養寵物，紓解了因疫情以來產生的焦慮。
有了寵物貓、兔後，林先生也更留意街頭的無家可歸動物。他的車上平時放些狗糧、貓糧，一旦發現無家可歸動物集中的地方，他都會送去糧食、水，避免流浪動物們挨餓。他表示，愛護動物是大愛，應該善待這些生命。他也將自己收養寵物的經驗與朋友分享。
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