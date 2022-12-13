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寵物專題／華母開流浪動物救助中途站 女兒立志學獸醫

記者啟鉻／洛杉磯報導
俞女士女兒瑪亞探訪泰國大象庇護中心。（受訪者提供）
俞女士女兒瑪亞探訪泰國大象庇護中心。（受訪者提供）

南加內陸華人母親俞女士是動物救助人士，為了公益，常年從事家庭流浪動物救助中途站，很多失去主人的寵物經她精心護理，然後由其他家庭收養。她的女兒被母親為公益，與長年救助動物奉獻社會所感動，立志學習獸醫。

俞嘉琳（Betty Yu)熱心公益，積極參與社區活動，曾參與創辦內陸華人協會，也是資深護士，從事護理工作30多年，也參與救助流浪動物運作流浪貓狗中途站多年。她說，很多無家可歸的寵物經過她的護理、結紮後，被各個家庭收養。而且在疫情發生後，領養及收養寵物貓、狗的家庭明顯增加，她的妹妹就新近領養一隻哈士奇狗。要知道，在動物庇護所裡的貓、狗若沒有人領養，最終就是安樂死。疫情發生後，大家都被限制社交聚會，寵物卻可以給人帶來感情安慰，消除疫情給人帶來的緊張，增加安全感。

瑪亞（後右二）與獸醫專業同學們在泰國動物庇護救助中心合影。（受訪者提供）
瑪亞（後右二）與獸醫專業同學們在泰國動物庇護救助中心合影。（受訪者提供）

她表示，經過動物保護人士救助的很多動物，需要社區愛心人士提供家庭中途站，在這裡這些無家可歸或受到傷害的動物，需要護理、休息，然後經過一段休息調養後，由各個家庭收養。收養家庭要經過愛心人士定期探視，收養寵物的主人到所在城市辦理收養寵物資格手續。愛心人士不僅救助當地的無家可歸動物，還有自中國各地救助待宰殺的貓、狗。

她說，女兒瑪亞（Maya）因經常幫助她照顧救助動物，高中畢業後立志進入戴維斯加大（UC Davis ）獸醫專業，共需學習八年。女兒已經完成四年的pre-veterinarian專業，被該校獸醫學院接受，準備開始另四年的正式獸醫訓練。獸醫專業學習內容很多，竟比學習救治人的醫生學科所學內容還要多，女兒感到壓力很大。目前女兒在獸醫重傷害急診中心做助理。她因從事護士多年，女兒又是專業是獸醫，正考慮未來與女兒合開一家救助動物慈善庇護機構，女兒為此還曾探訪過泰國一家救助大象的庇護中心，讓無家可歸的動物們在這裡安養到老。

談及從事獸醫前景，俞女士表示，獸醫執業前景非常好，而且戴維斯加大的獸醫專業很出名，許多學生未畢業就已經被高薪雇請，最高年薪可達至少10餘萬元。但因為不同學校專業程度不同，畢業學生的年薪也有差異。若是自己執業開辦獸醫診所，收入會更高。

內陸愛護動物人士俞女士的女兒瑪亞，立志學習獸醫。（受訪者提供）
內陸愛護動物人士俞女士的女兒瑪亞，立志學習獸醫。（受訪者提供）

疫情 庇護 華人

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