讀台大時出家 耶魯博士依法法師 與哈佛合作培育佛教領袖

依法法師(右二)在耶魯大學畢業典禮時與父母及博士研究生導師合影。（受訪者提供）

她是著名學府、國立台灣大學法律系畢業的高材生，在大學一年級就剃度為尼。她還是耶魯大學 的佛學博士，是聯合國「木魚計畫」（Woodenfish Program）的創辦人，也是佛學教育 國際化的推廣者。這位從小就喜歡思考的人物，是曾在洛杉磯縣的美國西來大學任職，目前正與哈佛大學 合作佛教領袖培訓計畫的依法法師。

面對採訪，依法法師表示雖然活躍於世間，卻喜歡孤獨；獨自一人是一種浪漫的反思。 「學佛之人應有平常之心，以靜為動，在雲卷雲舒之間回問初心。 」

依法法師-真理追求者

依法法師小時候常常會思考一些問題，關於人的存在和生命的意義。年幼的她雖然還無法參透太多「真理」和意義，但有一點已了然於心，那就是「我不要渾渾噩噩過一生。」

初中時，她又讀到了「成住壞空」，當下就被震撼，這不就是真理嗎？後來上大學時，她去山上體驗寺院生活時接觸到佛教，那時就發現佛教中的概念可以解答心中疑惑，並且能在打坐時找到心靈的平靜。那時的依法法師突然對人世間有了重新認識，下山後即決定剃度。

突如其來的出家，給家人與學校帶來很大的衝擊與反對，不過她還是以堅定的意志說服了他們。國立台灣大學當時還沒有在校生出家的先例，依法法師成為台大歷史上唯一一個走在校園裡的出家人。後來經由美國學者鼓勵爭取到美國留學，又被耶魯大學錄取，有幸成為當時佛學執牛耳Stanley Weinstein教授的第一個亞裔女學生，並於1996年取得耶魯大學佛學博士學位。

她取得學位後，主要在美國西來大學任職，並為該校設立管理學系MBA，與宗教師chaplaincy准證的科系。她並曾在柏克萊加州大學作博士後研究，哈佛大學的訪問學者，和在台灣國立中山大學，美國波士頓大學與加拿大的麥基爾大學授課。

「小時候想去當官來改變社會結構，所以到台大開始讀法律系時，計畫畢業後去當律師，之後再當立法委員，再去競選總統。」而今依法法師卻儼然走在一條完全不同的路上。 「這一切都更像是一種因緣，隨緣，不知會被帶到哪裡去。」依法法師笑說，這一路看似「糊里糊塗」，其實是「真理」在前方引路。

回饋社會 聯合國木魚計畫

依法法師一直都在說，她是幸運的。幸運地能遇到佛法，幸運地有機會接受高等教育，對佛教寺廟師長大眾，她很感恩；感恩博士研究生導師， 更感恩因緣和合。

「小時候立志但沒有弘志，從來沒想過會出國留學深造。而今有這些學位、經歷加身，覺得應該全部回饋社會。」依法法師說，1988年剛來美國時就在思考什麼是真正的美國佛教？如何讓佛教在西方本地化？這顆種子在她的心中早早埋下，並且生根發芽，長成了聯合國「木魚計畫」。

為了能讓西方學生有機會去亞洲佛教起源地，更好地親自感受和學習佛學文化。 「木魚計畫」一做就是20年，不僅推動佛教國際化，也培養了一些佛學人才。從2002年成立至今，「木魚計畫」的校友遍佈全球的各行各業，從佛教領袖到國家政要，有駐華代表，有著名演員，還有艾美獎得主，更重要的是培養了很多佛教學術的人才，薪火相傳。

與哈佛合作 培育佛教領袖

依法法師覺得她很適合做學界與教界的橋樑 ，在中國弘法了11年，2020年法師因為疫情回到美國，定居在哈佛大學，麻省理工學院的劍橋區，還在這段時期推進了她的新項目-與哈佛大學合作的佛教領袖培訓計畫。

依法法師說：「宗教領袖大都被當做神一樣對待，但他們其實只是神或法的『代言人』，當然也和『普通人』一樣需要學習和充電。」通過這個項目，不僅可以培養佛教青年領袖，為熱愛佛學的年輕有志之士們提供系統的教育平台，也可以讓當前世界的佛教領袖們獲得來哈佛學習進修的機會。

依法法師在哈佛大學講學。（受訪者提供）

依法法師表示，這個項目的推進並不是一件容易的事。哈佛大學是世界頂級學府，資金資源都非常雄厚，有些人因為揣著「利己」的小算盤前來和學校談合作而碰壁，讓項目夭折的人更是數不勝數。 「而我就想，哈佛大學育人為本，一直以來就旨在培養世界級的精英和領袖人群。那麼為什麼不能在這裡孕育更多的佛教精英和領袖呢？這本來就是我的初心，所以會以『無我』出發，與哈佛大學的教授設計和構畫這個項目。這個項目當然也不僅僅是為了佛教，而是希望全世界都能在未來由這裡傳播出去的能量中收益。」

同時，依法法師還在錄製影音，通過Youtube講經。除了推廣佛學教育外，依法法師每周還會去哈佛大學旁聽關於氣候變化、美國多元化宗教等課程與講演。她表示，終身學習同時傳播正法，正法久住。