加州平均薪資 10年內達6位數

加州是否能在2031年平均年薪達到六位數，將取決於通膨。( Karolina Grabowska/Pexels)

KTLA電視台報導，加州 平均年薪在未來十年內，可能達到六位數。薪資和費用自動化公司Tipalti分析過去十年全美各州薪資和其增長情況，隨後分析發現，加州人將在未來十年，成為全美最高收入者之一。彭博（Bloomberg）新聞社分析發現，若該州是一獨立國家，將擁有全球第四大經濟體。

Tipalti指出，2021年加州人平均年收入為8萬5741元，若薪資持續保持增長，至2031年，這個數字將達到13萬3632元，增長55%。

Tipalti預估至2031年，全美將有七個州平均年薪超過六位數，其中以華盛頓州 最高，為13萬5356元。

上述分析是假設未來十年薪資增長方式與前十年增長方式相同。

加州人是否真的會覺得他們會在2031年能達到如此高收入，將完全取決於通貨膨脹情況。過去兩年，通膨超過薪資增長，有效削減普通人實際收入。

根據全美勞工 統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，過去12個月，全國消費品成本平均上漲7.7%，這意味著普通勞工需加薪7.7%才能跟上不斷成長的生活成本。

這還沒考慮到加州天價般的住房成本。在聖荷西、沙加緬度和河濱縣等一些城市，僅2022年房價就上漲20%至25%。