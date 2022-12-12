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洛城新語／新冠疫情捲土重來 你戴口罩嗎？

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洛杉磯縣本周因新冠肺炎確診和死亡病例激增，呼籲市民重戴回口罩並打加強針。在全美範圍，新冠肺炎疫情亦有加重趨勢。疫情在美國起起伏伏三年，人們口罩戴了摘，摘了戴，反反覆覆，民眾似乎早已對新冠肺炎防護措施麻木不仁，如今堅持戴口罩的民眾相比疫情剛開始和高峰期，人數已經大大減少。

今年冬季這波疫情將會帶來多大波瀾不得而知，不過為了保護身邊老年人和抵抗力低的人，還是要堅持戴口罩；新冠病毒不會消失，未來戴口罩、打防疫針可能逐漸成為生活習慣的一部分。

今冬新冠肺炎又如期打了一場「反攻」。從數據上來看，全美每日確診約5萬人，這其中不算在家使用自檢快篩的人數。而感恩節以來的幾周，美國70歲以上人士住院的新冠肺炎病人數直線上升，已經超過2021年夏天Delta病毒的高峰期人數，並且人數還在上升趨勢中。洛杉磯縣本周（截至 12月11日）每日平均確診數和死亡病例數相比上周增加19%。

今冬這波疫情比較麻煩的是還有流感和RSV病毒的「夾持」，導致醫院呼吸道疾病的住院人數急劇上升，醫療系統可承受力亮紅燈。

不過由於民眾對疫情的麻木，以及媒體對該話題報導的減少，很多人對這波疫情「無感」。不是新冠肺炎不凶猛了，而是人們都防疫疲憊了。走在華人區，現在還戴口罩的，多數是年紀大的人，年輕人很少。在去政治立場較「紅」的橙縣看看，大街上更是少見人戴口罩。

人們對如今的口罩令麻木，主要原因之一是對大部分人而言，即便感染新冠，也不是什麼大事，只要休息幾日便可康復。而坊間傳言的可怕後遺症，目前也沒有得到證實。對大多數年輕人而言，新冠就像感冒一樣，他們絕不會拿不戴口罩的自由來交換。

然而不可忽視的是美國還有免疫系統低下人口約700萬。新冠肺炎對他們而言仍然可能是致命的。這些人當中可能有我們的朋友、親人，他們是疫情中的脆弱者。堅持戴口罩，是對他們的保護和關愛。

即使對我們自己，戴口罩和打加強針可謂是舉手之勞做防疫。就像流感疫苗，每年一注射可以免受感冒的折磨。每隔一段時間就打一劑新冠加強針，可以大大降低感染新冠的機率。根據CDC，打了兩劑加強針的人比沒打過疫苗的人住院機率下降80%。

以上兩點防疫措施雖簡單，但做到的人並不多。數據顯示，老年人中，只有三分之一的人在過去六個月或更久的時間裡打過新冠加強針。全美只有不到15%的人打過最新的針對Omicron病毒的加強針。

新冠病毒就像其他流感病毒一樣，將與人類共存，在冬季高發時期，戴口罩和打防疫針或將是一種常態。轉變防疫思維，將好習慣融入生活，不僅保護自己，更是對身邊弱勢群體的尊重和保護。

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