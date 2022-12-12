橙縣拉古納尼格爾聖誕遊行「Team Taiwan」亮起來

2022年拉古納尼格爾聖誕節遊行於12月10日盛大舉行，有87支隊伍參加，橙縣及洛杉磯台灣鄉親組成的「Team Taiwan」是第17支出場的遊行隊伍。（橙僑提供）

2022年加州 橙縣拉古納尼格爾聖誕節遊行 （Laguna Niguel Holiday Parade）12月10日盛大舉行，柑縣台灣同鄉會號召80位鄉親參加這個逾30年歷史的盛會。當天台灣鄉親組成陣容浩大的「Team Taiwan」遊行隊，其中包括大洛杉磯台灣會館、拉古納伍茲（Laguna Woods）台灣同鄉會共襄盛舉的成員，大家在熱鬧的遊行隊伍中，一起讓台灣風采亮起來。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎表示，今年是柑縣及洛杉磯台灣鄉親第三度參加聖誕節遊行，不僅再次成功提高台灣能見度，也讓台灣精神更深入、更融入主流社區，在聖誕佳節期間，展現關懷、博愛及分享的台灣精神。同時也藉由遊行讓台灣鄉親歲末歡聚，傳達彼此的新年祝福。

當天遊行活動在六架單引擎飛機空中分列式的精彩表演中，拉開序幕。今年共有87支隊伍報名參加，莫不使出渾身解數，在遊行服裝、道具或表演上各出奇招。

「Team Taiwan」是第17支出場的遊行隊伍，成員以柑縣台灣同鄉會亮麗的橘色T恤或聖誕裝扮亮相，搭配遊行隊伍前導的亮麗大隊旗，十分吸引觀眾注目，隊伍經過三個主席台及播報台時，均獲主持人詳盡介紹台灣，台美社團深入主流社區活動，為台灣進行國民外交任務。

當天主持DJ介紹台灣是一個美麗的島嶼，在科技、醫療、公共衞生、農業等方面，對世界均有卓著貢獻，尤其台灣堪稱亞洲經濟的樞紐，半導體產業更有世界頂尖級發展，目前台積電(TSMC)在美國亞利桑納州設立生產基地。同時，在新冠肺炎(COVID-19)方面台灣也有成功防疫成績。主持人還會帶頭熱情為「Team Taiwan」加油，夾道民眾也加入一起喊隊呼。

今年除熱情僑民加入Team Taiwan遊行隊伍外，其他成員包括柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、秘書長鄭麗雅、僑務顧問張欣珠、僑務促進委員張慧玲、北美洲台灣婦女會南加州分會前會長林淑卿、拉古納伍茲台灣同鄉會會長楊枝美及理事顏鶴洲等，當天也全程參與遊行。

柑縣台灣同鄉會資深會員謝柏年、Lori女士當天還特別準備60份精緻可口的聖誕點心盒，讓台灣鄉親在遊行終點享用。參與這次遊行的台灣鄉親們都覺得，這次遊行意義非凡，也讓台灣形象贏得主流社區更多注目。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如一大早特別到場，向參加遊行的Team Taiwan成員致意，並致贈僑務委員會2023年海洋台灣月曆，致上歲末祝福。